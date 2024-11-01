Cómo sacar buenas fotos de los glúteos (guía)  

Para resaltar la cola en la fotografía, es importante seleccionar un encuadre que la destaque. Puedes optar por acercarte al sujeto o utilizar un teleobjetivo para enfocarte solo en la cola y eliminar distracciones del fondo. Además, considera la regla de los tercios para crear una composición equilibrada y atractiva. Utiliza una apertura amplia (número f/ bajo) para lograr un enfoque selectivo en la cola y desenfocar el fondo. Esto ayudará a que la atención se centre en la parte que deseas resaltar. La iluminación es importante...