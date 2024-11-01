edición general
1 meneos
112 clics

Cómo sacar buenas fotos de los glúteos (guía)  

Para resaltar la cola en la fotografía, es importante seleccionar un encuadre que la destaque. Puedes optar por acercarte al sujeto o utilizar un teleobjetivo para enfocarte solo en la cola y eliminar distracciones del fondo. Además, considera la regla de los tercios para crear una composición equilibrada y atractiva. Utiliza una apertura amplia (número f/ bajo) para lograr un enfoque selectivo en la cola y desenfocar el fondo. Esto ayudará a que la atención se centre en la parte que deseas resaltar. La iluminación es importante...

| etiquetas: fotografía , glúteos , pompis , fotos , arte
1 0 1 K 8 ocio
2 comentarios
1 0 1 K 8 ocio
calde #1 calde
Acercando el mechero encendido en el momento adecuado
0 K 11
elTieso #2 elTieso
Errónea, no aparecen ejemplos. En serio ¿quién escribe estas mierdas? Espero que sea de IA, si es humano dedícate a otra cosa.
0 K 11

menéame