Cómo las redes sociales nos feminizaron a todos [ENG]

Ya no nos comportamos como mujeres adultas, sino como chicas adolescentes: analizamos obsesivamente nuestro aspecto, comparamos cuerpos y rostros, gestionamos nuestra “marca personal”, cotilleamos, cancelamos y nos preocupamos constantemente por cómo nos ven los demás. Incluso los hombres y los influencers más “masculinos” del manosphere han adoptado este estilo: se insultan por el físico, forman cliques, difunden rumores y pelean con tácticas típicamente femeninas.
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-¿En qué te basas?
-Es imposible que 11 tías vestidas con la misma ropa estén en el mismo lugar.
Vaya con las estrategias de las mujeres, si son seres de luz
Lo que se ha hecho toda la vida.
Donde esta la novedad ?
#2 perdon por el negativo