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Cómo las redes sociales nos feminizaron a todos [ENG]

Ya no nos comportamos como mujeres adultas, sino como chicas adolescentes: analizamos obsesivamente nuestro aspecto, comparamos cuerpos y rostros, gestionamos nuestra “marca personal”, cotilleamos, cancelamos y nos preocupamos constantemente por cómo nos ven los demás. Incluso los hombres y los influencers más “masculinos” del manosphere han adoptado este estilo: se insultan por el físico, forman cliques, difunden rumores y pelean con tácticas típicamente femeninas.

| etiquetas: redes , social , cambio , comportamiento
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12 comentarios
5 1 3 K 34 cultura
LoboAsustado #6 LoboAsustado
Meh , yo soy de la vieja escuela...cuando le pego un grito al gato , la jefa me dice que baje la voz que los vecinos van a pensar que le grito a ella. La respuesta que le doy es que la opinión de los vecinos me importa menos que el precio del caviar iraní o el futuro de la selección de futbol de botswana.
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Bonzaitrax #11 Bonzaitrax
#6 ¡¡Hermano!! ven a mis brazos :hug:
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Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues *
Me quedo aquí para leer los comentarios mientras me depilo el escroto. :shit:
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Moderdonia #3 Moderdonia *
-El fútbol femenino es un mito, no existe.
-¿En qué te basas?
-Es imposible que 11 tías vestidas con la misma ropa estén en el mismo lugar.
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me_joneo_pensando_en_ti #8 me_joneo_pensando_en_ti
Ya no nos comportamos como mujeres adultas, sino como chicas adolescentes: analizamos obsesivamente nuestro aspecto, comparamos cuerpos y rostros, gestionamos nuestra “marca personal”, cotilleamos, cancelamos y nos preocupamos constantemente por cómo nos ven los demás. Incluso los hombres y los influencers más “masculinos” del manosphere han adoptado este estilo: se insultan por el físico, forman cliques, difunden rumores y pelean con tácticas típicamente femeninas.

Vaya con las estrategias de las mujeres, si son seres de luz :troll:
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Malinke #9 Malinke
Hay que buscar nuevos nichos de negocio y el de los hombres estaba muy desaprovechado.
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#10 mcfgdbbn3
analizamos obsesivamente nuestro aspecto, comparamos cuerpos y rostros

Lo que se ha hecho toda la vida.
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Jointhouse_Blues #12 Jointhouse_Blues
#10 Hay niveles en esto también. A mi cuando mi ex me preguntó por el coño de mi nueva pareja, y si era más bonito que el suyo, me dejó con el culo torcido. :-P
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Apotropeo #5 Apotropeo
A mí las redes no me han feminizado nunca. Sólo las veo cuando me rasco los huevos.
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Drebian #7 Drebian
Cuñaos por doquier... {0x1f446}
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#2 Leclercia_adecarboxylata
Es que ser superficial ha sido algo femenino de siempre :troll:
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aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
"analizamos obsesivamente nuestro aspecto, comparamos cuerpos y rostros, gestionamos nuestra “marca personal”, cotilleamos, cancelamos y nos preocupamos constantemente por cómo nos ven los demás"

Donde esta la novedad ? xD

#2 perdon por el negativo
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menéame