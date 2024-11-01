Cómo la pimienta negra y el aceite de oliva potencian los nutrientes de los alimentos que comemos

Uno de los problemas que enfrentamos incluso con los alimentos más nutritivos es si nuestro cuerpo puede extraer las vitaminas y minerales a medida que pasan por nuestro sistema digestivo. Los granos de pimienta contienen una sustancia química que facilita la absorción de vitaminas y otros nutrientes en el torrente sanguíneo. Igualmente, las diminutas gotas de grasa presentes en la leche y el aceite de oliva también mejoran la disponibilidad de nutrientes en el organismo.