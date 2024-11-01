edición general
Cómo la pimienta negra y el aceite de oliva potencian los nutrientes de los alimentos que comemos

Uno de los problemas que enfrentamos incluso con los alimentos más nutritivos es si nuestro cuerpo puede extraer las vitaminas y minerales a medida que pasan por nuestro sistema digestivo. Los granos de pimienta contienen una sustancia química que facilita la absorción de vitaminas y otros nutrientes en el torrente sanguíneo. Igualmente, las diminutas gotas de grasa presentes en la leche y el aceite de oliva también mejoran la disponibilidad de nutrientes en el organismo.

#1 Pitchford
Por una vez y sin que sirva de precedente, dos productos que le vienen bien al cuerpo mejoran además el sabor de casi todas las comidas. Imprescindibles.
Brimstone #2 Brimstone
Zumo de naranja con pimienta, hay que probarlo.
#3 Pitchford *
#2 Casi seguro que está bueno, pero.. ¿tú ya lo has probado?
Penetrator #4 Penetrator
#2 O de tomate.
