Y como no teníamos suficiente, llegaron los elfos

Al principio, años atrás, era una cosa que solo sucedía en el cole. Así que por las tardes, en el parque, era habitual escuchar a los niños y niñas contar qué travesuras había hecho el elfo aquella mañana en la clase, mientras ellos jugaban en el recreo. ¡Ha puesto las sillas del revés! ¡Ha puesto todas las mochilas encima de las mesas! ¡Ha cambiado de sitio los libros del fondo! Ay, qué divertido.

10 comentarios
Jakeukalane
¿Está diciendo que ha tirado un montón de libros al suelo para contentar a su hijo? ¿Y se queja de algo más que de su propia imbecilidad?
No sé si sentir pena o no porque todo el mundo lo vea. Pero ahí va mi meneo a ver si esto llega a portada y alguien explica su deficiencia mental.
4 K 57
sliana
#3 pues no vayas al circo, que igual le prendes fuego al ver lo que hace la gente para contentar a los niños.
te visualizo de dos formas: sin hijos o con hijos con gafas y pajarita que te tratan de usted.
1 K 17
Jakeukalane
#5 lo peligroso sería que esos padres prendieran fuego a cosas para contentar a sus hijos. Que viendo a esta señora, es factible.
Los libros no son juguetes y está señora parece que no tiene personalidad ni creatividad para entretener a sus hijos.
1 K 27
MacMagic
Quizás tendría que tener mas personalidad y aprender a lidiar con los caprichos de cualquier niño y aprender a inventarse cosas para decir NO.
1 K 24
txillo
Igual lo de tomarse que jugar a algo con tu hijo 5 minutos al día, que de eso va el puto elfo, como una imposición capitalista es pasarse un poco de rosca.
2 K 21
Shoemaker
#1 La izquierda está desquiciada, tiene una necesidad de vivir constantemente en el victimismo, y para ello tiene que inventarse nuevas conspiraciones a todas horas
4 K 18
Ashlie
#4 Si no hubieras escrito nada, tu aportación a este debate sería exactamente la misma.
1 K 2
UsuarioXY
Que más os dará si los rojos no tenéis hijos. Porque escribir semejante mierda de artículo o aplaudirlo solo lo hace un rojo sin hijos.
0 K 7
Lugon
Entro a ver si hay padres como yo que están hasta el pito de inventarse cada día algo nuevo (pero no maléfico claro)y me encuentro que todo ha derivado a comentar temas políticos...
0 K 7
Zarangollo
#9 tengo 4 elfos de esos de mierda en casa, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas para discutir con ella. Les pegaria fuego pero solamente conseguiría que gastase dinero en comprar al menos otros 4
0 K 9

