Cómo nació la histórica rivalidad entre EE.UU. y Cuba

Es una de las rivalidades más longevas de la historia contemporánea. El país más poderoso del mundo frente a una isla de menos de 10 millones de habitantes. Estados Unidos y Cuba están enfrentados desde que triunfó la revolución socialista de Fidel Castro, hace más de seis décadas. En este tiempo ha habido una invasión apoyada por la CIA, la amenaza de una confrontación nuclear y varias crisis migratorias. Generaciones de cubanos y estadounidenses han vivido marcadas por un antagonismo político que no se desbloquea.