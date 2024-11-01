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Cómo nació la histórica rivalidad entre EE.UU. y Cuba

Cómo nació la histórica rivalidad entre EE.UU. y Cuba

Es una de las rivalidades más longevas de la historia contemporánea. El país más poderoso del mundo frente a una isla de menos de 10 millones de habitantes. Estados Unidos y Cuba están enfrentados desde que triunfó la revolución socialista de Fidel Castro, hace más de seis décadas. En este tiempo ha habido una invasión apoyada por la CIA, la amenaza de una confrontación nuclear y varias crisis migratorias. Generaciones de cubanos y estadounidenses han vivido marcadas por un antagonismo político que no se desbloquea.

| etiquetas: rivalidad , historica , eeuu , cuba
4 1 0 K 69 CamisaParda
6 comentarios
4 1 0 K 69 CamisaParda
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
No no. Estados Unidos y Cuba están enfrentados desde que, con su puñetera avaricia y desmesura, quisieron robarle ese territorio a España de la forma más bajuna y rastrera.
5 K 87
Mikhail #3 Mikhail
#1 En realidad, es porque la consideran territorio irredento de EEUU. Eso de que se independicen a traición después de que se la robaran a España, no está bien. >:-(
1 K 23
#5 lameth
#1 Ni de coña.
En Cuba hubo una revolución (igual que en México) lo quepajke se tórció.
Fue después, cuando la revolución triunfó (la de Castro y el Che), cuando USA se metió contra ellos y perdió. Desde entonces, como comunistas y encima no ponerles el culo (era basicamente un país de esclavos y putas) los odian.
Antes lo que pasaba era que odiaban al imperio español.
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Dene #6 Dene *
Como nació? con los cubanos negándose a ser una colonia de vacaciones, ron y putas y una base militar avanzada para USA
1 K 33
ombresaco #2 ombresaco
Antes de leer. Porque controlando Cuba se controla la salida del golfo de méxico al mar, y un gran acceso al canal de Panamá. Y Cuba no es rival, simplemente es tablero.
0 K 12
Mikhail #4 Mikhail
#2 Y según la doctrina Monroe, como el resto de América, parte de los territorios concedidos por la Providencia al país preferido de Diosito. >:-(
1 K 19

menéame