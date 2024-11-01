edición general
Cómo el lugar donde creces afecta tu personalidad

Era una tarde calurosa en el pequeño pueblo cerca de Calcuta, India, y los adultos dormían. Mi prima y yo estábamos sentadas en el suelo comiendo arroz inflado con aceite de mostaza cuando volteó hacia mí y me preguntó: "¿Es cierto que en Suecia se come vaca y cerdo?". Yo, que por aquel entonces tenía unos 10 años, asentí con vergüenza. "¿Entonces también comen perros y gatos?", preguntó. Era una pregunta perfectamente lógica. Si se puede comer un mamífero de cuatro patas, ¿por qué no otro? Habiendo crecido en Suecia, aunque de madre india.

g3_g3 #1
Mientras en un pueblo de Suecia un niño le pregunta a su primo: ¿Es cierto que en la India cagan en el primer sitio que les da el apretón?
El primo que por aquel entonces tenía unos 10 años, asintió con vergüenza. ¿Entonces también tiran los muertos al rio junto con toda la mierda posible? :shit: :-O
2 K 30
ombresaco #2
La cultura, tener una familia grande o pequeña, vivir en un pueblo, en ciudad, la posición en el número de hermanos...

Por eso mismo creo que el horóscopo puede tener cierto sentido. Sin tener nada que ver con las estrellas, es razonable pensar que nacer en verano o invierno afecta. No como evento sino en sus consecuencias. Los nacidos en invierno cumplen 1 año el siguiente invierno, en una casa, en un entorno recogido, los nacidos en verano, pues van en contrafase. Por supuesto, desde un punto de vista estadístico, y con realimentación positiva por el efecto pigmalión
0 K 12
ElBeaver #3
En un pueblo de Suecia, un niño le pregunta a su primo: "¿Es cierto que en la India discriminan a las personas de piel oscura si tocan a alguien de piel más clara?"
0 K 7

