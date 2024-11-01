edición general
Cómo una ley de California podría matar Linux y el software libre

Una ley propuesta en California, pensada para “regular el software”, está redactada de forma tan amplia que podría convertir en inviables proyectos como Linux y gran parte del open source: exige responsabilidades y garantías propias de una gran empresa a comunidades de desarrolladores distribuidas, voluntarias y globales, desconectándose por completo de cómo se construye hoy la infraestructura digital.

LinternaGorri #2 LinternaGorri
matará a linux em california, no?
Gry #7 Gry
No va a matar nada, quienes escribieron la ley probablemente ni saben lo que es eso de linux. :-P
Torrezzno #3 Torrezzno
Canonical ya ha dicho que pasan por el aro. Who cares, teniendo debian
#8 UNX
Eso es ponerle puertas al campo.
elgranpilaf #5 elgranpilaf
Este no es el año de Linux en el escritorio
Graffin #6 Graffin
#5 no en California
eltxoa #1 eltxoa
Descripción por IA:

El vídeo es un comentario crítico (y bastante irónico) de Theo (t3․gg) sobre una propuesta legal en California que, en la práctica, podría prohibir el uso de Linux y gran parte del software libre en ciertos contextos, algo que él resume de forma provocadora como “han prohibido Linux en California”.

En la primera parte explica el origen del problema: nuevas regulaciones dirigidas a controlar la seguridad y la responsabilidad en software, pensadas para grandes empresas o

