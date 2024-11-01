Cómo una ley de California podría matar Linux y el software libre  

Una ley propuesta en California, pensada para “regular el software”, está redactada de forma tan amplia que podría convertir en inviables proyectos como Linux y gran parte del open source: exige responsabilidades y garantías propias de una gran empresa a comunidades de desarrolladores distribuidas, voluntarias y globales, desconectándose por completo de cómo se construye hoy la infraestructura digital.
¿Es lo mismo?
El vídeo es un comentario crítico (y bastante irónico) de Theo (t3․gg) sobre una propuesta legal en California que, en la práctica, podría prohibir el uso de Linux y gran parte del software libre en ciertos contextos, algo que él resume de forma provocadora como “han prohibido Linux en California”.
En la primera parte explica el origen del problema: nuevas regulaciones dirigidas a controlar la seguridad y la responsabilidad en software, pensadas para grandes empresas o
