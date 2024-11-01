edición general
¿Cómo Irán puede cerrar el Estrecho de Ormuz hoy?

¿Cómo Irán puede cerrar el Estrecho de Ormuz hoy?  

El Estrecho de Ormuz, un cuello de botella geográfico de 33 kilómetros, concentra el tránsito del 20% del petróleo mundial. Ante un escenario de tensión extrema, Irán ha desarrollado una doctrina militar asimétrica diseñada específicamente para bloquear esta arteria vital y desafiar la superioridad naval de Estados Unidos.

Sencillo manda unos buzos ucranianos a fumar.:professor:
Explica muy bien porqué EEUU va a tener serios problemas para poder desbloquear el estrecho de Ormuz pese a su superioridad aérea.
Es gracioso que Ormuz esté cerrado a occidente una semana después mientras Daddy afirma haber ganado ya, el nivel de desesperación debe ser increíble.

Mañana cuando abra la bolsa vamos a reírnos todos.
#3 ya lo está anticipando el precio del diesel. En Francia está a 2,5€ /litro x.com/i/status/2030022924208308703

En Francia, la media el día 2 era de 1,73€. No sé cuánto sería en la gasolinera del vídeo, pero desde luego ha habido una subida bárbara que afectará al precio de los bienes de consumo. Tener el gasóleo tan caro tiene un impacto muy negativo en el transporte, como es obvio.
