edición general
26 meneos
109 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
¿Cómo la ideología 'incel' cruza fronteras para inspirar asesinatos?

¿Cómo la ideología 'incel' cruza fronteras para inspirar asesinatos?

“Nunca en mi p*ta vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele, me duele saber que los chads pueden disfrutar de las folds y yo no, yo ya lo he perdido todo, no tengo trabajo ni familia ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida, pero saben que, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias. doy las gracias a los brocels que me apoyaron con la idea, son lo único que voy a extrañar de este mundo, pero eso ya da igual, los veo en el infierno”, escribió Ashton.

| etiquetas: incel , asesinato , brocels , extrema derecha , machismo , asesinato
21 5 9 K 119 actualidad
17 comentarios
21 5 9 K 119 actualidad
Comentarios destacados:      
#7 #4 pues debería hacerte pensar que esto es una auténtica idiotez

Y más en un país con cuatro millones de pobres enquistados y una generación que no puede emanciparse
El_Tio_Istvan #4 El_Tio_Istvan
#0 Ese par de negativos random me hace pensar que ya están entre nosotros. :roll:
6 K 61
Autarca #7 Autarca *
#4 pues debería hacerte pensar que esto es una auténtica idiotez

Y más en un país con cuatro millones de pobres enquistados y una generación que no puede emanciparse
4 K 45
masde120 #12 masde120
#4 Lo que te debe hacer pensar es que verdaderofalso es un astroturfer de cuidado que está intentando llevar el 100% de las noticias en español que ponen la palabra incel para manejar un discurso falso. Pagado por supuesto como ya ha hecho otras ocasiones y seguramente que tú te preocupes por los negativos a él será que eres de la quinta.
Ya lo ha hecho con Elon Musk, y otros temas anteriormente y es un cancer de esta página.

Y mi opinión, cualquiera que hable de Incels en el mundo actual,…   » ver todo el comentario
2 K 5
El_Tio_Istvan #17 El_Tio_Istvan *
#12 xD

Edit. Por cierto usa la @. No seas cobarde.

@verdaderofalso. :troll:
0 K 11
Wir0s #16 Wir0s *
#4 O que cada semana se manden mínimo un par de noticias con el mismo tema y al final cansa
0 K 10
#8 Grahml *
Personalmente, creo que esto de la "neolengua" se ha ido de las manos por completo, por aquellos que abusan de ella.

Términos como incels, woke y similares, sirven para polarizar, sí, de modo extremo.

Trump no para de soltar lo de woke y left-wing radicals, y tiene el mismo efecto sobre su audiencia y seguidores que aquellos que insisten en hablar de incels y right-wing radicals.

Al final tenemos asesinos "incels" (obviamente gente con problemas mentales) como los del…   » ver todo el comentario
1 K 29
Meneacer #15 Meneacer
#8 "asesinos "woke" como el que disparó a Kirk. Que básicamente, por tener una pareja transexual, directamente el tío será de izquierda radical,. LGTBI, woke, etc. "

Lo del supuesto asesino de Kirk no está de momento nada claro. Suponer que tiene una pareja transexual, es de izquierda radical, etc., cuando solo se sabe que fue criado en una familia conservadora y aficionada a las armas.... Puestos a sacar hipótesis al tuntún, yo puedo decir que es una víctima de una…   » ver todo el comentario
0 K 9
salteado3 #11 salteado3
#5 Nadie justifica nada. Se trata de explicar, entender lo que pasa y evitarlo.

Entiendo que es más fácil pensar que simplemente son malvados, nacieron así y era inevitable.
1 K 21
#3 lordban
Manicomios cerrados, rotura del contrato social, y asilamiento y cámaras de eco producto de la tecnología. No pasan más cosas porque dios no quiere.
1 K 17
masde120 #13 masde120 *
verdaderofalso es un astroturfer de karma 20 pagado para exactamente eso, para generar odio.
Lleva 10 noticias de palabra "incel" en minutos a ver si alguna cuela
1 K 16
salteado3 #2 salteado3
Más que machismo, incels y demás neolengua creada para distraer yo diría que estamos engendrando inadaptados.

Habría que ver en qué está fallando la sociedad, la educación para que esto suceda.

Habría quizás que debatir si a determinados chicos se les discrimina indirectamente mediante la discriminación positiva o si estamos demasiado centrados en ciertas políticas y hemos dejado de lado a una parte de los jóvenes.
2 K 10
Postmeteo #5 Postmeteo
#2 Desde los efectos negativos de la discriminación positiva a matar hay un océano. Sinceramente este tipo de pensamientos me parecen más una excusa para la violencia que una causa de la misma.
0 K 7
Chinchorro #6 Chinchorro
#2 "Habría quizás que debatir si a determinados chicos se les discrimina indirectamente mediante la discriminación positiva o si estamos demasiado centrados en ciertas políticas y hemos dejado de lado a una parte de los jóvenes. "

Si, lo mismo con los terroristas de ETA, seguro que les fallamos como sociedad.

Algunas veces parece que justificáis la violencia.
0 K 12
salteado3 #10 salteado3
#6 Nadie justifica la violencia, precisamente se trata de evitarla.

¿De verdad crees que todo sale de forma espontánea? ¿Porque sí? ¿Simplemente son malos y hay que castigarlos o se podría haber evitado y hay que averiguar qué pasa para que no se repita?
0 K 15
Trigonometrico #9 Trigonometrico
#2 Yo veo también que son marginados, y les colocan la etiqueta de incels para inventarse un enemigo como el que culpa a los videjuegos de la violencia.
2 K 14
MoñecoTeDrapo #14 MoñecoTeDrapo
#2 esa neolengua no se ha creado para distraer. Es su propio discurso. Puedes verlo como una secta proselitista que expande mentiras pero la mentira es la que ellos mismos han racionalizado.
0 K 12
Meneacer #1 Meneacer
¿Por qué cargan contra las mujeres, si tampoco tienen trabajo ni amigos? Un poco de humildad y visitas al psicólogo o su clérigo de confianza, lo que quieran, es lo que debería hacer esta gente.
0 K 9

menéame