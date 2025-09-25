¿Cómo la ideología 'incel' cruza fronteras para inspirar asesinatos?

“Nunca en mi p*ta vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele, me duele saber que los chads pueden disfrutar de las folds y yo no, yo ya lo he perdido todo, no tengo trabajo ni familia ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida, pero saben que, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias. doy las gracias a los brocels que me apoyaron con la idea, son lo único que voy a extrañar de este mundo, pero eso ya da igual, los veo en el infierno”, escribió Ashton.
| etiquetas: incel , asesinato , brocels , extrema derecha , machismo , asesinato
Y más en un país con cuatro millones de pobres enquistados y una generación que no puede emanciparse
Y más en un país con cuatro millones de pobres enquistados y una generación que no puede emanciparse
Ya lo ha hecho con Elon Musk, y otros temas anteriormente y es un cancer de esta página.
Y mi opinión, cualquiera que hable de Incels en el mundo actual,… » ver todo el comentario
Edit. Por cierto usa la @. No seas cobarde.
@verdaderofalso.
Términos como incels, woke y similares, sirven para polarizar, sí, de modo extremo.
Trump no para de soltar lo de woke y left-wing radicals, y tiene el mismo efecto sobre su audiencia y seguidores que aquellos que insisten en hablar de incels y right-wing radicals.
Al final tenemos asesinos "incels" (obviamente gente con problemas mentales) como los del… » ver todo el comentario
Lo del supuesto asesino de Kirk no está de momento nada claro. Suponer que tiene una pareja transexual, es de izquierda radical, etc., cuando solo se sabe que fue criado en una familia conservadora y aficionada a las armas.... Puestos a sacar hipótesis al tuntún, yo puedo decir que es una víctima de una… » ver todo el comentario
Entiendo que es más fácil pensar que simplemente son malvados, nacieron así y era inevitable.
Lleva 10 noticias de palabra "incel" en minutos a ver si alguna cuela
Habría que ver en qué está fallando la sociedad, la educación para que esto suceda.
Habría quizás que debatir si a determinados chicos se les discrimina indirectamente mediante la discriminación positiva o si estamos demasiado centrados en ciertas políticas y hemos dejado de lado a una parte de los jóvenes.
Si, lo mismo con los terroristas de ETA, seguro que les fallamos como sociedad.
Algunas veces parece que justificáis la violencia.
¿De verdad crees que todo sale de forma espontánea? ¿Porque sí? ¿Simplemente son malos y hay que castigarlos o se podría haber evitado y hay que averiguar qué pasa para que no se repita?