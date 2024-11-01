Cómo hacer hielo en el desierto  

Shiraz es una ciudad al sur de Irán con un clima desértico. Los veranos son largos y durante el día la temperatura se vuelve insoportable. Sin embargo, la población ha sido capaz de convivir con el clima gracias a gestionar los recursos existentes de manera ingeniosa. En el año 400 a. C. ya enfriaban sus bebidas con hielos. ¿Cómo? Gracias al yakhchal. Yakhchal significa «pozo de hielo» y es la palabra persa utilizada para referirse a las construcciones donde este se produce y almacena. Un ejemplo de cómo la arquitectura tradicional hace un uso