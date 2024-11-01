edición general
35 meneos
386 clics
Cómo hacer hielo en el desierto

Cómo hacer hielo en el desierto  

Shiraz es una ciudad al sur de Irán con un clima desértico. Los veranos son largos y durante el día la temperatura se vuelve insoportable. Sin embargo, la población ha sido capaz de convivir con el clima gracias a gestionar los recursos existentes de manera ingeniosa. En el año 400 a. C. ya enfriaban sus bebidas con hielos. ¿Cómo? Gracias al yakhchal. Yakhchal significa «pozo de hielo» y es la palabra persa utilizada para referirse a las construcciones donde este se produce y almacena. Un ejemplo de cómo la arquitectura tradicional hace un uso

| etiquetas: hielo , desierto , yakhchal , arquitectura , irán
26 9 0 K 335 curiosidades
11 comentarios
26 9 0 K 335 curiosidades
Comentarios destacados:    
RanaPaca #3 RanaPaca
Se agradecen envíos donde se aprenden cosas nuevas y no están politizados.
Recomendable lectura, corto y conciso.
Y las fotos impresionan, me lo imaginaba más pequeño.
9 K 103
#4 Sammy_Jankis
Qué interesante! Joer, al igual que #3 también echaba de menos este tipo de envíos! Eso sí que es hielo en el desierto! Gracias!
0 K 7
Asimismov #5 Asimismov
#3 ... envíos donde se aprenden cosas nuevas ...

Los neveros no son cosas nuevas, sino de toda la vida. Recomiendo hacer visitas a la montaña de Alicante desde Ibi a Alcalá de la Jornada, donde abundan desde hace siglos.
0 K 12
#6 Tr13ce *
#5 Los neveros o pozos de nieve son muy comunes, pero en los que tu comentas que hay muchos por España, la gente guardaba nieve real cuando nevaba y con capas de nieve y paja hacían hielo. Esto del artículo crean el hielo en el desierto prácticamente, sin tener nieve cerca.
0 K 10
#10 Agrimensor
#6 bueno, recoges nieve o recoges hielo. Han aprendido a crear las condiciones para que la superficie del agua se congele, pero no hay más diferencia.
0 K 6
#7 Sammy_Jankis
#5 Hombre, pero lo de fabricar hielo en el desierto...
0 K 7
RanaPaca #9 RanaPaca *
#5 lo que he aprendido nuevo es que crearan hielo ya en el año 400 a.C., además de que adicionalmente construyesen neveros donde conservarlo durante el día y al calor del desierto. Los neveros que conozco en Europa son más recientes y sirven para almacenar el hielo de las montañas, pero no para crear hielo antes de almacenarlo. O los conoces de España que hiciesen ambas funciones? Por si hoy puedo aprender algo nuevo por partida doble :-D
1 K 27
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Es muy curioso, no sabía nada del asunto. Buen envío.
0 K 12
Bhuvaya #11 Bhuvaya
Unos máquinas los aqueménidas. Es una de las culturas/imperios más denostados de la Historia, por culpa de los griegos. Y eso que Alejandro de Macedonia era un declarado admirador.
0 K 7

menéame