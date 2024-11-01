edición general
15 meneos
42 clics
Cómo la guerra de Irán y su revés económico podría precipitar la derrota de Trump [ENG]

Cómo la guerra de Irán y su revés económico podría precipitar la derrota de Trump [ENG]

[...] Trump se enfrenta a la derrota. No a una derrota militar frente a lo que queda de las fuerzas armadas de Irán. Está a punto de ser derrotado por el único poder que alguna vez ha sido capaz de detener las aventuras militares estadounidenses: la oposición del público estadounidense. La guerra contra Irán ha sido profundamente impopular desde el principio, un giro inusual para una nación que tiende a apoyar el envío de sus hijos a luchar, incluso bajo justificaciones dudosas.

| etiquetas: guerra de irán , trump , crisis , derrota , elecciones , petróleo
13 2 0 K 174 actualidad
8 comentarios
13 2 0 K 174 actualidad
#3 albx
The Guardian nos quiere vender que el glorioso pueblo norteamericano es quien para las guerras, cuando en realidad sólo quieren pararlas cuando pierden. Cuando ganan no tienen ningún tipo de escrúpulos.
Véase LIbia, Iraq, Siria,
9 K 123
makinavaja #6 makinavaja
#3 en realidad sólo quieren pararlas cuando pierden... que es siempre.... :-D :-D
1 K 32
Arzak_ #5 Arzak_
Sería un día bueno para la humanidad .  media
2 K 49
#1 Suleiman
Deseos, no son realidades a veces ..
1 K 33
Catapulta #8 Catapulta
#1 Llevamos días de más deseos en portadas que análisis objetivos.
0 K 14
#4 AlexGuevara
Podría?
1 K 24
pitercio #2 pitercio
Operación Epic Failure.
Trump quiere involucrar a todo el mundo pero a poco que no lo consiga, el estigma de caballo perdedor acelerará su descalabro.
0 K 20
#7 Horkid *
Las guerras significan el consumo de armas y grandes benficios para la industria de la guerra, y los corruptos; por eso es dificil pararlas, porque la paz da pocos beneficios a la industria armamentistica. Pero esta guerra con Irán esta provocando pérdidas a otras muchas industrias o sectores de negocio, y son los que pueden presionar a Trump y sus secuaces para parar la guerra. Para el club Epstein son sólo negocios www.meneame.net/m/actualidad/descubre-como-viajan-piezas-guerra-traves El negocio global de la guerra
0 K 10

menéame