Cómo la guerra de Irán y su revés económico podría precipitar la derrota de Trump [ENG]

[...] Trump se enfrenta a la derrota. No a una derrota militar frente a lo que queda de las fuerzas armadas de Irán. Está a punto de ser derrotado por el único poder que alguna vez ha sido capaz de detener las aventuras militares estadounidenses: la oposición del público estadounidense. La guerra contra Irán ha sido profundamente impopular desde el principio, un giro inusual para una nación que tiende a apoyar el envío de sus hijos a luchar, incluso bajo justificaciones dudosas.
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Véase LIbia, Iraq, Siria,
Trump quiere involucrar a todo el mundo pero a poco que no lo consiga, el estigma de caballo perdedor acelerará su descalabro.