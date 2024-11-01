Cómo la guerra de Irán y su revés económico podría precipitar la derrota de Trump [ENG]

[...] Trump se enfrenta a la derrota. No a una derrota militar frente a lo que queda de las fuerzas armadas de Irán. Está a punto de ser derrotado por el único poder que alguna vez ha sido capaz de detener las aventuras militares estadounidenses: la oposición del público estadounidense. La guerra contra Irán ha sido profundamente impopular desde el principio, un giro inusual para una nación que tiende a apoyar el envío de sus hijos a luchar, incluso bajo justificaciones dudosas.