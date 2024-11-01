Cómo la guerra de Irán se está convirtiendo en una guerra mundial (Ing)  

El último día de febrero, Donald Trump decidió arriesgarse como nunca antes en su carrera política y desencadenar la mayor guerra que ha vivido Oriente Medio en décadas, una guerra que está cambiando de forma radical y rápida el funcionamiento de nuestro mundo. Tras meses de preparativos, la guerra se inició en coordinación con Israel el 28 de febrero, lo que supuso inmediatamente intensos ataques aéreos israelíes contra el complejo privado del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Kam, de 86 años...