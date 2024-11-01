edición general
Cómo la extrema derecha se está infiltrando en la cultura del día a día

Mensajes extremistas se camuflan en vídeos de estética musical y contenidos de YouTube y facilitan procesos de radicalización silenciosa desde casa De la manosfera a las tradwives: así son los espacios donde la juventud consume el machismo y los estereotipos de género

Torrezzno #5 Torrezzno *
Traducción: ya nadie nos lee xD xD

La realidad es que los jóvenes no leen los medios ni ElDiario ni La Razón.
Usan tik tok y la cuenta de ecomonos.

Pero es que las cuentas de youtube de izquierdas no la ven por pura disonancia cognitiva. Ellos ven que su realidad no es la realidad que dicen en esos canales. Su realidad es mucho más trágica.

Cuando ven a Garzón diciendo que toda la deuda del mundo se puede emitir para inyectar dinero ellos dicen: y porqué vivo compartiendo piso con siete? Ah, eso es por el capitalismo. Pero joder emite mas deuda entonces. No puedo, no me deja el capitalismo. Y acaban en una paradoja circular que los lleva al desencanto y a ideas neoliberales
Mecaguen #10 Mecaguen *
#5 No leen los medios y van a estar preocupados por Garzón y la paradoja del capitalismo. Andaaaaaa jajajaaja :-D
Torrezzno #11 Torrezzno
#10 pues claro que les preocupa. Entre los millenials y boomers se cree que los jóvenes son gilipollas. Eso es simplemente edadismo y es mas viejo que el cagar. La gen z es una generación que ha nacido ya en el desencanto. Los millenials estamos en tierra de nadie. Pero tontos no son, simplemente no creen que votando o votando a lo de siempre se arregle algo para ellos.
stygyan #13 stygyan
#11 sí, pero al final acaban cayendo en que la culpa es del morito o de la trana. Y mira, algo de gilipollas sí que hay que ser para creer en eso.
#1 guillersk
Un péndulo de toda la vida
Desideratum #14 Desideratum
#9 """Por extraño que te pueda parecer, el PP ya ha gobernado y no recuerdo que fuera el apocalipsis zombi...."

El PP se ha quitado definitivamente la careta y va a usar a los ultras como la excusa perfecta para tomar decisiones, que estaban deseando tomarlas pero que no lo hacían nunca, porque tenían que engañar a varios millones de potenciales de votantes para tener esas mayorías absolutas que tanto le gustan a los votantes conservadores del ordeno y mando.
duende #4 duende
Los veo preocupados porque tienen dificultades para vender su relato y la culpa claro está es del relato de los demás.
Desideratum #8 Desideratum
#4 Te vas a enterar de lo que es un relato, pero de terror, cuando las malas bestias, junto con sus blanqueadores del PP, arrasen derechos que llevan décadas instaurados. Pero claro, para ser consciente de eso tienes que tener un poco de talante democrático y un mínimo de actividad en el córtex.
duende #9 duende *
#8 Por extraño que te pueda parecer, el PP ya ha gobernado y no recuerdo que fuera el apocalipsis zombi, de hecho tengo bastantes dificultades para distinguirlo del gobierno del P$OE, pero nada, tu sigue votando por Kodos o sus muletas.
stygyan #12 stygyan
#9 está hablando de Vox, y yo, como mujer trans, no estoy con muchas ganas de que nos empiecen a recortar sanidad y derechos.
Quel #2 Quel
La izquierda a la izquierda de la izquierda preocuparda porque está perdiendo el relato y los privilegios. Vaya, vaya ...
#6 Acabose
#2 La extrema derecha solo se acerca a un libro para quemarlo.
Quel #7 Quel *
#6 Precisamente es la extrema izquierda quien está últimamente en modo; nazi quemalibros.
Celebrus #15 Celebrus
Yo sigo canales de inversión y economia, pero desde hace tiempo me cuesta encontrar canales donde solo se hable de economia y mercados. Entiendo que cada uno tiene sus ideas, preferencias, y que puedas soltar alguna como hace Jose Luís Carpatos. Ahora me acuerdo concretamente del de La Pizarra Andrés con un short de TikTok con el titulo: ¿Puede ser un votante de Podemos inteligente?

Qué quieras que te diga. Podemos no será un partido que me genere muchas simpatías, pero desde luego no para…   » ver todo el comentario
Gadfly #3 Gadfly
Vaya vaya, eso nunca nunca ha pasado con los mensajes de la extrema izquierda...
