Cómo la extrema derecha se está infiltrando en la cultura del día a día

Mensajes extremistas se camuflan en vídeos de estética musical y contenidos de YouTube y facilitan procesos de radicalización silenciosa desde casa De la manosfera a las tradwives: así son los espacios donde la juventud consume el machismo y los estereotipos de género
La realidad es que los jóvenes no leen los medios ni ElDiario ni La Razón.
Usan tik tok y la cuenta de ecomonos.
Pero es que las cuentas de youtube de izquierdas no la ven por pura disonancia cognitiva. Ellos ven que su realidad no es la realidad que dicen en esos canales. Su realidad es mucho más trágica.
Cuando ven a Garzón diciendo que toda la deuda del mundo se puede emitir para inyectar dinero ellos dicen: y porqué vivo compartiendo piso con siete? Ah, eso es por el capitalismo. Pero joder emite mas deuda entonces. No puedo, no me deja el capitalismo. Y acaban en una paradoja circular que los lleva al desencanto y a ideas neoliberales
El PP se ha quitado definitivamente la careta y va a usar a los ultras como la excusa perfecta para tomar decisiones, que estaban deseando tomarlas pero que no lo hacían nunca, porque tenían que engañar a varios millones de potenciales de votantes para tener esas mayorías absolutas que tanto le gustan a los votantes conservadores del ordeno y mando.
