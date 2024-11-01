Cómo dormir lo mejor posible: qué dice la ciencia ( Inglés)

Para un mejor sueño y una mejor salud en general, McHill y otros científicos enfatizan tres aspectos básicos: contrastar la luz y la oscuridad, consolidar los horarios de las comidas y mantener un horario de sueño constante. "Simplemente salir a caminar durante el día y reducir nuestra exposición a la luz por la noche podría tener un gran efecto", afirma McHill
| etiquetas: dormir , ciencia , nature
Sacudir la sardina
Estrujar la nutria
Machacar el pulpo
Desollar el mapache
Despertar la marsopa
Pelar el pavo
Acariciar el canario
Marear la sepia
Espero una retahíla de ingeniosos eufemismos, nótese que he dejado pendiente la acción menear en honor a esta insigne comunidad.