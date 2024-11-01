edición general
Cómo el bloqueo petrolero "total y completo" de Trump puede impactar la economía de Venezuela (y jugar en contra de EE.UU.)

Cómo el bloqueo petrolero "total y completo" de Trump puede impactar la economía de Venezuela (y jugar en contra de EE.UU.)

Para Venezuela, el petróleo no es simplemente un bien de exportación. Constituye el eje central de su economía y la principal fuente de ingresos y de divisas con las que el país importa alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. Por ello, el bloqueo "total y completo" contra los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela —anunciado el martes por el presidente de EE.UU., Donald Trump— no solo podría afectar al gobierno de Nicolás Maduro, sino también a amplios sectores de la población venezolana.

Antipalancas21
Varios expertos advierten que una medida de este alcance también puede resultar contraproducente para Washington.
0 K 19
Antipalancas21
Es un acto de piratería y asesinatos los cuales EE.UU esta muy acostumbrado hacer por todo el mundo.
0 K 19
manbobi
No es bloqueo, es embargo, o al revés, como lo de Cuba. A ver si vienen los habituales a aclararlo.
0 K 12
sotillo
#2 Lo disfrazan como les venga bien, ya han dicho que hay droga de destrucción masiva
0 K 10
Don_Pixote
#3 Trump no ha visto Breaking Bad
0 K 8
nemeame
Pero es que EEUU no tiene problemas en su propio país de los que ocuparse, tiene que ir dando por culo por el mundo. No van a preocuparse de que sus ciudadanos vivan bien cuando pueden estar jodiendo la marrana sin hacer nada útil
0 K 9
angar300
El chulo del barrio, en plena actuación.
0 K 7

