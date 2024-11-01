Cómo el bloqueo petrolero "total y completo" de Trump puede impactar la economía de Venezuela (y jugar en contra de EE.UU.)

Para Venezuela, el petróleo no es simplemente un bien de exportación. Constituye el eje central de su economía y la principal fuente de ingresos y de divisas con las que el país importa alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. Por ello, el bloqueo "total y completo" contra los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela —anunciado el martes por el presidente de EE.UU., Donald Trump— no solo podría afectar al gobierno de Nicolás Maduro, sino también a amplios sectores de la población venezolana.