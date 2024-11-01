edición general
Cómo bloquear los anuncios en tu televisión Hisense

Traigo buenas noticias para que podamos disfrutar aún de nuestra TV Hisense sin tener que soportar los pesados anuncios que aparecen.

#1 crissis
El botón OFF funciona el 100% de las veces
Trigonometrico #7 Trigonometrico *
#1 #4 #5 #6 Se puede ver la tele sin tenerla conectada al Wifi.
Gry #9 Gry
#7 No si hace años que te voló la antena del tejado y no te has molestado en volverla a poner. :roll:
ronko #3 ronko
Le podemos preguntar a Tebas que es experto en bloquear cosas. :troll:
Connect #4 Connect
No entiendo como una marca puede pretender vender televisores con esos molestos anuncios. ¿Quién se va a comprar un televisor de ellos? O es algo que pretenden hacer el resto de marcas, o no tiene ningún sentido y es una cagada de marketing.

Y si el resto lo pretendieran hacer, sería el fin definitivo de la televisión. Imagina estar viendo un programa y la televisión decidir cuando corta para poner un anuncio. O encender la tele para empezar a ver el telediario y perderte el inicio porque antes te han colocado anuncios.
Gry #6 Gry
#4 Te venden el televisor más barato que otras marcas, con lo que te ahorras te compras un ordenador dedicado para conectarlo y carretera.
Malinke #8 Malinke
#4 por lo visto porque mucho más baratas o más baratas, que yo ni idea.
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
No comprando esa marca ni ahora ni nunca. El único bloqueo que entienden estos hijos de puta.

De nada.
MacMagic #2 MacMagic
¿Y la pihole no te lo boqueria ya?
