Cómo beber lava. [Eng]  

¿Es el agua mucho más rara de lo que creemos? ¿Puedes beber lava cual taza de agua caliente? ¿El hielo es en realidad una roca? Hannah Fry y Michael Stevens se sumergen en la vida oculta del H₂O y revelan por qué se comporta de maneras tan sorprendentes. Exploran los minerales que dan forma al sabor de tus bebidas favoritas, los pequeños isótopos que revelan por dónde una persona o una ballena han viajado y por qué agua pura puede ser mortal.