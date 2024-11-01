edición general
Cómo beber lava. [Eng]  

¿Es el agua mucho más rara de lo que creemos? ¿Puedes beber lava cual taza de agua caliente? ¿El hielo es en realidad una roca? Hannah Fry y Michael Stevens se sumergen en la vida oculta del H₂O y revelan por qué se comporta de maneras tan sorprendentes. Exploran los minerales que dan forma al sabor de tus bebidas favoritas, los pequeños isótopos que revelan por dónde una persona o una ballena han viajado y por qué agua pura puede ser mortal.

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Soplando un poquito antes, que está calentita
#3 Tensk
#1 Está bien.

Ahora, lo comparto porque los dos que hacen este video/podcast/yoquésé son bien interesantes en sus propios canales y le dan una vuelta a las cosas que te quedas "ah pues...".

Pero bueno.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Cómo beber lava.

Fácil. Te vas a Madrid y pides un café, pero caliente.
alfre2 #5 alfre2
#2 La mejor lava, la de Madriz.
Robus #6 Robus *
#2 Los estados de la materia son: Solido, líquido, gaseoso, plasma y café de Madrid.
Nitanmal #4 Nitanmal
#2 Jajaja 100%! Ya veo la cara de "challenge accepted" del camarero pensando "no hay huevos" :-D
