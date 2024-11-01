Cómo beber lava. [Eng]  

¿Es el agua mucho más rara de lo que creemos? ¿Puedes beber lava cual taza de agua caliente? ¿El hielo es en realidad una roca? Hannah Fry y Michael Stevens se sumergen en la vida oculta del H₂O y revelan por qué se comporta de maneras tan sorprendentes. Exploran los minerales que dan forma al sabor de tus bebidas favoritas, los pequeños isótopos que revelan por dónde una persona o una ballena han viajado y por qué agua pura puede ser mortal.
Ahora, lo comparto porque los dos que hacen este video/podcast/yoquésé son bien interesantes en sus propios canales y le dan una vuelta a las cosas que te quedas "ah pues...".
