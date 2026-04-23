El Comité de Huelga exige la dimisión de la ministra de Sanidad debido a una continua "manipulación" y "falta de rigor"

El Comité de Huelga médico ha exigido este jueves la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, o, en su defecto, su cese inmediato, debido a lo que considera una continua "manipulación del relato" por parte de su departamento y una "falta de rigor" en las negociaciones que dificulta avanzar hacia una solución del conflicto que mantienen en torno a la reforma del Estatuto Marco.
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Si en la publica y en la privada les pagaran lo que corresponde a unos estudios tan largos (un minimo de 12 años) no tendrían que trabajar en la privada para tener un sueldo digno.
Y pongo un ejemplo: un ingeniero comercial viene a ganar entre 50.000 y 70.000€, mientras que un medico en la privada gana unos 30.000 - 40.000 y en la publica con antigüedad unos 45.000-55.000. (todo depende mucho de la especialidad)
Y no creo que luego a esta le den mucha puerta giratoria. A fin de cuentas, alguna de las reivindicaciones de los médicos es tener estatuto propio en el que sea más fácil compatibilizar trabajar en la pública y privada. Cosa que se niega la ministra.
Supongo que esto está jodido por razones organizativas y económicas, pero ahí les apoyo.
Pero el clasismo de "tiene que ser estatuto propio, nada de tener las mismas normas que enfermeras, auxiliares y celadores" y que quieran facilitar compaginar trabajos públicos y privados (yo lo prohibiría directamente, como en cualquier empresa, no puedes trabajar a la vez para la competencia), hace que por mi parte, les puedan dar mucho por donde amargan los pepinos.
Esto no me lo invento, me lodijo unmedico de familia amigo. Se quejaba margamnete (y con razón) que debido al alto numero de paciintes que tenia que visitar, mas las llamadas telefonicas no reminaba la jornada antes de las tres de la tarde y claro, no le daba tiempo a comer y decansar un poco porque a las 4 tenia consulta en la privada.
Por mi parte, contratar más personal, rebajar ratios, aumentar sueldos y dedicación exclusiva.
Amén!