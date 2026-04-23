El Comité de Huelga exige la dimisión de la ministra de Sanidad debido a una continua "manipulación" y "falta de rigor"

El Comité de Huelga médico ha exigido este jueves la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, o, en su defecto, su cese inmediato, debido a lo que considera una continua "manipulación del relato" por parte de su departamento y una "falta de rigor" en las negociaciones que dificulta avanzar hacia una solución del conflicto que mantienen en torno a la reforma del Estatuto Marco.