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La comisionada de la DANA explica que la reconstrucción está siendo liderada por el Gobierno central: "Ellos no hacen nada"

La comisionada de la DANA explica que la reconstrucción está siendo liderada por el Gobierno central: "Ellos no hacen nada"

Más de 17 meses y un sinfín de ruido político separan la DANA que arrasó Valencia del presente, y poco parece haber cambiado en la forma de actuar de la Generalitat en este tiempo. Ya sea bajo el mando del aún diputado Carlos Mazón o de Juanfran Pérez Llorca, el Consell sigue sin asumir todas sus responsabilidades por las 230 personas que murieron aquel 29 de octubre de 2024 en la provincia, pero tampoco por las miles de casas, coches y calles arrasadas por las inundaciones.

| etiquetas: valencia , comisionada , dana , reconstrucción.liderada , gobierno , central
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7 comentarios
18 4 0 K 171 actualidad
devilinside #1 devilinside
¿Cómo que no hacen nada? Están afilando las garras para ver qué rapiñan
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Chinchorro #3 Chinchorro
Los grandes gestores.
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Supercinexin #2 Supercinexin *
Es que es lo normal cuando votas a la derecha. De hecho a lo que de dedicó Mazón todos los meses después de la DANA fue a ver qué empresas privadas querrían hacerse cargo de las limpiezas, para darles contratos a ellas, despreciando los ofrecimientos del Gobierno Central y las acciones de la UME. La Generalitat no hizo absolutamente nada de nada.

Es precisamente lo que hace un gobierno de derechas que propugna el liberalismo y el sector privado: nada. Este fin de semana @angelitoMagno nos hablaba de ello en un artículo, con un explícito tweet de Almeida, el Alcalde de Madrid, al respecto: www.meneame.net/m/Artículos/sobre-mayor-exigencia-votante-izquierdas
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josde #5 josde
Nada nuevo y sin problemas, van a volver a votar al PP, lo esta haciendo todo de maravilla, como. siempre lo hace
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duende #4 duende
Palabra del plural, te alabamos P$OE.
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josde #6 josde
#4 Y Señor permite que el PP no nos robe mas solo lo mismo, que para eso hemos rezado en la semana santa.
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#7 poxemita
"Hemos ido más allá de nuestras competencias"

Algo que no hicieron justo después de la tragedia.
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menéame