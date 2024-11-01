La comisionada de la DANA explica que la reconstrucción está siendo liderada por el Gobierno central: "Ellos no hacen nada"

Más de 17 meses y un sinfín de ruido político separan la DANA que arrasó Valencia del presente, y poco parece haber cambiado en la forma de actuar de la Generalitat en este tiempo. Ya sea bajo el mando del aún diputado Carlos Mazón o de Juanfran Pérez Llorca, el Consell sigue sin asumir todas sus responsabilidades por las 230 personas que murieron aquel 29 de octubre de 2024 en la provincia, pero tampoco por las miles de casas, coches y calles arrasadas por las inundaciones.