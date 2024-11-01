Una comisión halla "fallos sistémicos" en la compra israelí bajo Netanyahu de buques de guerra alemanes

El órgano, centrado en investigar acusaciones de una presunta trama masiva de sobornos relacionada con el comercio de armas israelí, se ha encargado de revisar los procedimientos para la compra de equipo militar, como submarinos y corbetas alemanes, para la Armada israelí. Asimismo, también ha hallado fallas en las ventas de buques de guerra de Alemania a Egipto en las que medió Israel y que fueron ejecutadas sin realizar consultas a los principales cargos de seguridad.