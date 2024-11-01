edición general
16 meneos
16 clics
Una comisión halla "fallos sistémicos" en la compra israelí bajo Netanyahu de buques de guerra alemanes

Una comisión halla "fallos sistémicos" en la compra israelí bajo Netanyahu de buques de guerra alemanes

El órgano, centrado en investigar acusaciones de una presunta trama masiva de sobornos relacionada con el comercio de armas israelí, se ha encargado de revisar los procedimientos para la compra de equipo militar, como submarinos y corbetas alemanes, para la Armada israelí. Asimismo, también ha hallado fallas en las ventas de buques de guerra de Alemania a Egipto en las que medió Israel y que fueron ejecutadas sin realizar consultas a los principales cargos de seguridad.

| etiquetas: sobornos , israel , buques de guerra , alemania
13 3 0 K 114 actualidad
5 comentarios
13 3 0 K 114 actualidad
#1 candonga1
Se entiende mejor ahora el amor de ciertos políticos alemanes hacia Israel?
8 K 105
WcPC #2 WcPC
#1 Claaaro, ahora entiendo...
La verdad es que ya me parecía raro.
1 K 32
GeneWilder #3 GeneWilder
#1 Solo son negocios.
1 K 30
sotillo #4 sotillo
#1 Comprados para el genocidio
1 K 31
manzitor #5 manzitor
Si el pueblo elegido de dios le perdona a este indeseable matar y asesinar en masa, cómo no le va a perdonar unos trapicheos de nada.
0 K 11

menéame