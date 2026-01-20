La Comisión de Fiestas de Villamanín ya custodia los 26.568.000 euros del 'Gordo' tras la retención fiscal

En Villamanín, la contabilidad ha terminado por imponerse a la incertidumbre. La Comisión de Fiestas, a través de su quinto comunicado en redes sociales, ha querido despejar cualquier duda sobre la solvencia del premio. No hay especulaciones ni cifras infladas: el banco ya guarda los 26.568.000 euros netos que corresponden a los 81 décimos del número 79.432. Es el dinero real, el que queda después de que Hacienda haya cumplido con su parte, y el que ahora debe llegar a las manos de los vecinos.