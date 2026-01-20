edición general
La Comisión de Fiestas de Villamanín ya custodia los 26.568.000 euros del 'Gordo' tras la retención fiscal

En Villamanín, la contabilidad ha terminado por imponerse a la incertidumbre. La Comisión de Fiestas, a través de su quinto comunicado en redes sociales, ha querido despejar cualquier duda sobre la solvencia del premio. No hay especulaciones ni cifras infladas: el banco ya guarda los 26.568.000 euros netos que corresponden a los 81 décimos del número 79.432. Es el dinero real, el que queda después de que Hacienda haya cumplido con su parte, y el que ahora debe llegar a las manos de los vecinos.

Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#4 mejor; así puedo comprar otra casa más barata xD que últimamente se subían mucho a la parra
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Un solo individuo que se niegue y tire por la vía judicial y ya está liada
Machakasaurio #4 Machakasaurio
#3 y eso va a pasar.
Y las fiestas las va a organizar Rita la cantadora, y por supuesto esos chavales,los únicos del pueblo, se largarán para no volver.
Luego llorarán los mismos que han matado un pueblo por 4 perras....
4 abuelos por morirse unos pocos miles de euros más ricos.
Y lo peor, nadie aprenderá nada.
colipan #6 colipan
#4 de 4 perras nada, si has comprado un décimo en papeletas son 30000 euros,
#5 Finneward
#3 Pues no te agobies porque yo ya conozco a un agraciado con varias papeletas, de la capital leonesa y que ha acudido a notario a depositarlas para presentar la denuncia correspondiente en cuanto se nieguen a pagar. Que es uno de los que se tiene que llevar casi 7 cifras. Y no piensa regalar ni un euro. No voy a dar más detalles porque todo se sabe. Pero tiene toda la pinta de que va a ser muy divertido.
Battlestar #7 Battlestar
#3 Es reclamable la cuantía del premio no correspondiente al valor de tu papeleta? Yo creo que no.

Quiero decir, no en este caso, por hacerlo más simple, pongamos que alguien vende papeletas que resultan premiadas con el gordo, pero resulta que el que la vendió, no tiene los decimos.

Como afectado... ¿Qué es lo que se le puede reclamar? (Además de la responsabilidad penal por la estafa me refiero).
No creo que los afectados puedan solicitar que se les pague el premio gordo, ya que este…   » ver todo el comentario
colipan #1 colipan
Que paguen los estafadores
Veo #2 Veo *
#1 Menudos sinvergüenzas... metiendo miedo a la gente del pueblo con que o aceptan cubrir su cagada con parte del primo o van a retrasar si cobro, tanto a ellos como al resto.
Apotropeo #8 Apotropeo
"es el vecino el que elige el dinero y es el dinero el que quiere que sean los vecinos el dinero"
