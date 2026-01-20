La Comisión de Fiestas de Villamanín ya custodia los 26.568.000 euros del 'Gordo' tras la retención fiscal

En Villamanín, la contabilidad ha terminado por imponerse a la incertidumbre. La Comisión de Fiestas, a través de su quinto comunicado en redes sociales, ha querido despejar cualquier duda sobre la solvencia del premio. No hay especulaciones ni cifras infladas: el banco ya guarda los 26.568.000 euros netos que corresponden a los 81 décimos del número 79.432. Es el dinero real, el que queda después de que Hacienda haya cumplido con su parte, y el que ahora debe llegar a las manos de los vecinos.
Y las fiestas las va a organizar Rita la cantadora, y por supuesto esos chavales,los únicos del pueblo, se largarán para no volver.
Luego llorarán los mismos que han matado un pueblo por 4 perras....
4 abuelos por morirse unos pocos miles de euros más ricos.
Y lo peor, nadie aprenderá nada.
Quiero decir, no en este caso, por hacerlo más simple, pongamos que alguien vende papeletas que resultan premiadas con el gordo, pero resulta que el que la vendió, no tiene los decimos.
Como afectado... ¿Qué es lo que se le puede reclamar? (Además de la responsabilidad penal por la estafa me refiero).
No creo que los afectados puedan solicitar que se les pague el premio gordo, ya que este… » ver todo el comentario