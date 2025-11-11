edición general
3 meneos
2 clics
La Comisión Europea quiere tener su propia célula de inteligencia

La Comisión Europea quiere tener su propia célula de inteligencia

La Comisión Europea estudia crear una célula de inteligencia propia y que esté directamente bajo la batuta de la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, según ha confirmado el propio Ejecutivo europeo este martes. La idea ha causado una cierta sorpresa e incluso malestar, puesto que ya hay un organismo, bajo mandato de la alta representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, encargado de realizar análisis de inteligencia para ayudar a la toma de decisiones políticas a los Veintisiete y las instituciones.

| etiquetas: comisión , europea , tener , célula , inteligencia
3 0 0 K 47 politica
5 comentarios
3 0 0 K 47 politica
Yorga77 #1 Yorga77
Con la Ursula von der Brujen al mando esa comisión a nacido muerta.
Que bonito que se hayan dado cuenta de que les faltaba inteligencia. :troll:
2 K 48
Gry #4 Gry
"Nos espían los EEUU, nos espían los chinos, nos espían los rusos... y para enterarnos de que Rusia va a invadir a la UE nos tenemos que enterar porque nos lo dicen los americanos"
0 K 15
johel #2 johel *
Le encargaran su formacion al pentagono en colaboracion con el mi6. Somos la EEu, capitaneados por Ven Der Pfzier, independientes a tope.
0 K 11
elgranpilaf #3 elgranpilaf
"Queremos tener nuestra propia célula de inteligencia pero no hemos encontrado ninguna", han añadido desde la comisión europea
0 K 10
#5 A_S
Será la Technology Intelligence Agency, más conocida por sus siglas TIA :-D
0 K 9

menéame