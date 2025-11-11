La Comisión Europea quiere tener su propia célula de inteligencia

La Comisión Europea estudia crear una célula de inteligencia propia y que esté directamente bajo la batuta de la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, según ha confirmado el propio Ejecutivo europeo este martes. La idea ha causado una cierta sorpresa e incluso malestar, puesto que ya hay un organismo, bajo mandato de la alta representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, encargado de realizar análisis de inteligencia para ayudar a la toma de decisiones políticas a los Veintisiete y las instituciones.