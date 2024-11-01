edición general
Comienzan trabajos en Ucrania para restaurar energía en planta nuclear de Zaporiyia

Las fuerzas rusas y ucranianas establecieron zonas especiales de alto el fuego para que las reparaciones pudieran llevarse a cabo de manera segura, afirmó Rafael Grossi, jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Destacó la restauración de la energía externa como "crucial para la seguridad y protección nuclear". "Ambas partes se comprometieron de manera constructiva con el OIEA para permitir que el complejo plan de reparación avanzara", dijo Grossi en un comunicado.

| etiquetas: onu , oiea , zaporiyia , central nuclear , rusia , ucrania
4 comentarios
Asimismov
La parte ucraniana de la reparación ¿consiste en dejar de bombardear la central nuclear y alrededores?
:shit:
8 K 109
cutty
Guay. ¿Se sabe ya quién bombardeo la.central?.
0 K 10
wata
#2 Los rusos. Siempre los nafos han defendido que los rusos se bombardean a si mismos para culpar a Ucrania.
1 K 24
#4 arreglenenlacemagico
#3 bueno hicieron eso en Finlandia para invadirla nada nuevo xD
0 K 6

