Comienzan trabajos en Ucrania para restaurar energía en planta nuclear de Zaporiyia

Las fuerzas rusas y ucranianas establecieron zonas especiales de alto el fuego para que las reparaciones pudieran llevarse a cabo de manera segura, afirmó Rafael Grossi, jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Destacó la restauración de la energía externa como "crucial para la seguridad y protección nuclear". "Ambas partes se comprometieron de manera constructiva con el OIEA para permitir que el complejo plan de reparación avanzara", dijo Grossi en un comunicado.