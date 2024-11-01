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Comida con gusanos, guardias intimidantes, niños enfermos: dentro del único centro de detención familiar de ICE (ENG)

Comida con gusanos, guardias intimidantes, niños enfermos: dentro del único centro de detención familiar de ICE (ENG)

En enero, después de que el ICE detuviera a Liam Ramos, de 5 años —con su gorro azul de conejito y su mochila de Spider-Man— y a su padre cerca de Minneapolis, ambos fueron trasladados al Centro de Tramitación de Inmigración de Dilley, el único centro de detención para familias del país. Situado en una extensión de terreno llano y desolado a aproximadamente una hora al sur de San Antonio, Dilley es un extenso complejo de remolques gestionado por la empresa penitenciaria privada CoreCivic.

| etiquetas: comida , gusanos , guardias , niños , enfermos , centro , detención , familiar , ice
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2 comentarios
5 1 0 K 69 actualidad
luspagnolu #1 luspagnolu
Quien dice centro de detención familiar del ICE, dice campo de concentración.
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#2 diablos_maiq
Al menos no tendrá duchas :roll:
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menéame