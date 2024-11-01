El cometa interestelar 3I/ATLAS se acercará a la Tierra el 19 de diciembre

El 19 de diciembre, el cometa 3I/ATLAS, llegado desde fuera del sistema solar, pasará a unos 270 millones de kilómetros de la Tierra. Aunque no existe ningún riesgo, su origen interestelar ha reavivado especulaciones en redes y foros —incluyendo teorías sobre posibles orígenes artificiales o alienígenas, como ya ocurrió con ‘Oumuamua—. Los científicos insisten en que no hay indicios de nada extraordinario, pero el evento es excepcional: solo es el tercer visitante interestelar detectado hasta la fecha.