El cometa interestelar 3I/ATLAS se acercará a la Tierra el 19 de diciembre

El 19 de diciembre, el cometa 3I/ATLAS, llegado desde fuera del sistema solar, pasará a unos 270 millones de kilómetros de la Tierra. Aunque no existe ningún riesgo, su origen interestelar ha reavivado especulaciones en redes y foros —incluyendo teorías sobre posibles orígenes artificiales o alienígenas, como ya ocurrió con ‘Oumuamua—. Los científicos insisten en que no hay indicios de nada extraordinario, pero el evento es excepcional: solo es el tercer visitante interestelar detectado hasta la fecha.

#1 ombresaco
pensaba que se había destruido, pero no, era otro
www.meneame.net/story/cometa-c-2025-k1-no-sobrevive-acercamiento-sol-r
0 K 10
#2 hokkien
El planeta niviru xD
0 K 10
kreepie #3 kreepie
Es una nave enviada por los gobernantes alienígenas del universo oculto de detrás del gran muro estrellado. Esta nave tiene como función la de fumigar planetas como el nuestro gracias a su cola chemtrail. Esa noche cerrad las ventanas de casa para no respirar su chemtrail con nanochips que os instalarán en vuestro hígado el windows 12.
0 K 11

