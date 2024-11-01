El cometa C/2025 K1 no sobrevive a su acercamiento al Sol y se rompe en pedazos

C/2025 K1 (ATLAS) es un cometa originario de la nube de Oort, más allá de Neptuno, que fue descubierto en mayo por astrónomos del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés). Alcanzó su punto más cercano al Sol, o perihelio, el 8 de octubre, pasando a unos 50 millones de kilómetros de nuestra estrella. Pero el cometa no había llamado la atención hasta principios de noviembre, cuando desarrolló un raro resplandor dorado en su coma y su cola. Ahora se confirma que el cometa no ha sobrevivido.