edición general
7 meneos
23 clics
Comer es cada vez más caro: los huevos suben un 22% y la carne un 17% con una inflación un 50% más alta que la media UE

Comer es cada vez más caro: los huevos suben un 22% y la carne un 17% con una inflación un 50% más alta que la media UE

Vivienda, agua y luz crecen un 7,5% y los restaurantes un 4,5% a costa del poder adquisitivo de las familias. Más información: La gripe aviar dispara el miedo a la especulación con el precio de la docena de huevos por encima de los 3,10 euros

| etiquetas: caro , huevos , carne , inflación , alta , media
5 2 4 K 31 actualidad
16 comentarios
5 2 4 K 31 actualidad
Torrezzno #8 Torrezzno *
#6 la comparación con la EU la tienes en el segundo párrafo

"Es más: la inflación española en octubre fue un 50% más alta que la comunitaria, que se quedó en el 2,1% en octubre."

El titular se refiere a ese párrafo
0 K 20
#9 gorg *
#8 tienes razón, estaba mirando los datos de otra noticia. Pero la casualidad ha querido que no esté equivocado, como digo en #6.
1 K 39
#15 gorg
#14 ya, pero se puede acceder desactivando javascript
0 K 19
javierchiclana #16 javierchiclana *
#15 Incumple las normas de MNM. Los autores tienen derecho a publicar su obra con sus condiciones.

"3. Las páginas e información enviada deberán ser de acceso y visibilidad pública e inmediata preferentemente, sin necesidad de procedimientos adicionales. Los contenidos exclusivamente accesibles a través de pago serán penalizados y descartados." www.meneame.net/legal#tos
0 K 13
javierchiclana #10 javierchiclana
"Este contenido es solo para suscriptores:  media
0 K 13
#13 gorg
#10 si puedes acceder al contenido, No es muro de pago. Esta ha llegado a portada: www.meneame.net/story/vivir-autocaravana-ante-precios-disparados-pisos
0 K 19
javierchiclana #14 javierchiclana
#13 En la captura de #10 puedes ver que no accedo al contenido.
0 K 13
karlos_ #12 karlos_
Y eso lo que miden (que la forma de medir la inflación va cambiando)
Haciendo trampas al solitario
0 K 8
calde #1 calde
INFLACIÓN DE UN 50% !!!! NOOOOO!!!!

YA ESTAMOS PEOR QUE ARGENTINAAAA!!!

:-O :-O :-O

Viva del sensacionalismo de la derecha! ¬¬
1 K 2
#2 gorg *
#1 50% es la inflación real desde el año en que se mide, 2006. Bienes y servicios (como alimentos, transporte, vivienda, etc.) es, en promedio, un 50% más cara que al inicio del período medido.
1 K 30
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 no dice eso. Dice que la inflación interanual en octubre fue del 3.1% frente al 2.1% de la media europea, es decir un 50% mayor.
2 K 41
#6 gorg
#3 Los precios en España han experimentado un crecimiento acumulado de aproximadamente el 46% desde el año 2006 hasta 2024, según los datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE).
0 K 19
calde #11 calde *
#3 Porque decir que la inflación es 1% mayor que en Europa, no quedaba bien en el titular. Mejor poner:

"INFLACIÓN" + "50%"

Así ya queda un titular molón, verdad?

:palm:
1 K 23
Sawyer76 #4 Sawyer76
#1 La cifra de infación oficial no se la cree nadie. La clase política en España nos tratan de gilipollas, y tienen razones para hacerlo, viendo el parlamento que tenemos.
1 K 21
#5 Nouveau
#4 y la nula educación financiera que tiene el 99% de los españoles.
2 K 31
Torrezzno #7 Torrezzno
#4 es que la inflación mide una hipotética cesta donde se agregan muchos insumos. Cuantos más agreges más se suaviza las subidas. Si solo nos centrasemos en alimentos frescos la inflación seria de bastante mas.

Me apuesto la cabeza a que los ultraprocesados no han subido al mismo ritmo
2 K 41

menéame