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El combustible de la aviación europea se agota el 10 de abril: el día en que dejan de llegar los barcos desde Oriente Medio y por el boicot a Rusia

El combustible de la aviación europea se agota el 10 de abril: el día en que dejan de llegar los barcos desde Oriente Medio y por el boicot a Rusia

Estados Unidos al rescate (a precio de oro). En este escenario de supervivencia, Europa ha encontrado un salvavidas al otro lado del Atlántico, aunque a un precio altísimo. El combustible estadounidense ya supone la mitad de las importaciones británicas (frente al 7% habitual). Sin embargo, Europa libra una feroz guerra de pujas con Asia para proveerse.

| etiquetas: unión europea , combustible , aviación
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6 comentarios
9 0 1 K 107 actualidad
Gry #3 Gry
La noticia se queda a medias, o menos.
¿Cuanto hay almacenado?
¿Que porcentaje del combustible de aviación importamos a través de Ormuz?
¿Cuanto refina la UE con petróleo de otras fuentes?
...
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Javi_Pina #2 Javi_Pina
Lo que sería divertido es que se agotara el combustible de la aviación militar
2 K 45
#1 Nasser
Y los Yankis forrandise a costa nuestra
1 K 33
frankiegth #4 frankiegth *
#1. No tiene porque si a nivel europeo se decide no continuar seguirles el juego.
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#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#0 Duplicada y sensacionalista
www.meneame.net/story/crisis-jet-fuel-10-abril-cambia-aviacion-europea
En España tenemos 4 refinerías que producen combustible para aviación y Países Bajos es uno de los mayores productores
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verdor #6 verdor
Como mucho será que empieza a agotarse.
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menéame