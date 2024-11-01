El combustible de la aviación europea se agota el 10 de abril: el día en que dejan de llegar los barcos desde Oriente Medio y por el boicot a Rusia

Estados Unidos al rescate (a precio de oro). En este escenario de supervivencia, Europa ha encontrado un salvavidas al otro lado del Atlántico, aunque a un precio altísimo. El combustible estadounidense ya supone la mitad de las importaciones británicas (frente al 7% habitual). Sin embargo, Europa libra una feroz guerra de pujas con Asia para proveerse.
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¿Cuanto hay almacenado?
¿Que porcentaje del combustible de aviación importamos a través de Ormuz?
¿Cuanto refina la UE con petróleo de otras fuentes?
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www.meneame.net/story/crisis-jet-fuel-10-abril-cambia-aviacion-europea
En España tenemos 4 refinerías que producen combustible para aviación y Países Bajos es uno de los mayores productores