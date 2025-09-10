Combatir la Ciencia con sus propias armas para perpetuar la superstición: esa casi suicida disonancia cognitiva humana  

El presentador de televisión egipcio Ibrahim Eissa de la cadena «Al-Kahera Wal-Nas» definió brillantemente en un par de minutos del siguiente video el grave problema al que se enfrenta el mundo musulmán. Aunque este alegato es igualmente válido para todas y cada una de las religiones, ya que mantienen un casi intemporal enfrentamiento con la ciencia.
P.S. La palabra genocidio esta bien empleada, la religión usa estrategias genocidas contra los científicos y la ciencia.