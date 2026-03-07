Un comando israelí deja 41 muertos en Líbano al intentar recuperar los restos de un soldado fallecido en 1986

Una operación de fuerzas especiales israelíes en Nabi Chit, en el este del Líbano, dejó 41 muertos y 40 heridos, según el Ministerio de Salud libanés. El comando buscaba recuperar restos del piloto israelí Ron Arad, desaparecido en 1986, pero la misión fracasó. El ataque incluyó unos 20 bombardeos previos, que devastaron edificios e infraestructura en un bastión de Hezbolá. Las autoridades locales denunciaron el alto coste humano y material. Israel indicó que la acción formaba parte de sus esfuerzos por localizar restos vinculados al aviador.