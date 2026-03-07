edición general
Un comando israelí deja 41 muertos en Líbano al intentar recuperar los restos de un soldado fallecido en 1986

Una operación de fuerzas especiales israelíes en Nabi Chit, en el este del Líbano, dejó 41 muertos y 40 heridos, según el Ministerio de Salud libanés. El comando buscaba recuperar restos del piloto israelí Ron Arad, desaparecido en 1986, pero la misión fracasó. El ataque incluyó unos 20 bombardeos previos, que devastaron edificios e infraestructura en un bastión de Hezbolá. Las autoridades locales denunciaron el alto coste humano y material. Israel indicó que la acción formaba parte de sus esfuerzos por localizar restos vinculados al aviador.

carakola #8 carakola
#7 Más les gusta matar palestinos y engañar a la gente. Utilizan periódicos aparentemente serios pero que están vendidos al sionismo.
1 K 33
Rembrandt #9 Rembrandt
#8 En vez de decir que han ido a sacar a una momia y han fracasado..... podrían mentir y decir que esos 41 eran una célula muy peligrosa de Hezbollah ... y apuntarse el tanto bueno.

Uno tiene que saber cuando le engañan y cuando puede ser cierto algo.
0 K 10
tul #13 tul
#9 exacto y esta historia huele a mentira para controlar daños por los 4 costados.
0 K 13
tul #12 tul
#7 mas les gusta mentir, no me creo nada que venga de los genocidas.
1 K 33
Rembrandt #1 Rembrandt
esta noticia ya se compartió en menéame ayer... solo que la versión "anónima de twitter" :

- Emboscada a helicopteros israelís y helicoptero derribado. Fracaso.

www.meneame.net/story/fracasa-intento-aterrizaje-israeli-este-libano-s

La realidad.... pues eso.
1 K 22
#3 tropezon *
#1 Pero ahí no dicen nada de que se cargaran a 41 libaneses,
1 K 34
Rembrandt #5 Rembrandt
#3 no puse el enlace para decir que es duplicada. Lo puse para mostrar como algunos se tragan cualquier cosa. Y como el mismo suceso puede ser tan diferente si te tragas bulos o fuentes de mierda.

Las imágenes del pueblo ese, hoy, ya las hemos visto..... pero ayer, todos descorchando champagne en el hilo ese....
3 K 48
Aokromes #10 Aokromes
#3 38 si lo de que solo murieron 3 ratas sionistas es cierto.
0 K 10
carakola #4 carakola
El comando buscaba recuperar restos del piloto israelí Ron Arad, desaparecido en 1986,
Qué era eso, el puto Jeeper creeper? Suena a trola.
0 K 20
Rembrandt #7 Rembrandt
#4 hay imágenes del cementerio con el agujero. Y los israelís les gusta mucho recuperar a sus muertos.....

... y como habían pedido el desalojo del pueblo, aprovecharon para bombardear el pueblo, aterrizar en helicoptero, matar a 40... y abrir un agujero a ver si estaba ese señor.

Otras opciones serían ir a por alguien importante y como no pillaron a nadie..... abrir un agujero y contar esa historia para no quedar mal.

Yo me inclino por la primera opción.
0 K 10
Aokromes #11 Aokromes
#4 espero que lo rellenen de mierda de cerdo, seguro que hay algun no musulman dispuesto a hacerlo.
0 K 10
ochoceros #2 ochoceros
Los de la doctrina Anibal, ni después de muertos sus soldados dejan de asesinar y bombardear con la excusa.
0 K 12
joffer #6 joffer
Están zumbados y son fetichistas
0 K 12
XtrMnIO #15 XtrMnIO
"Comando israelí" es "terroristas israelíes" en la facholengua, no?
0 K 11

