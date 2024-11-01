Fracasa intento de aterrizaje israelí en el este del Líbano al ser emboscada por la resistencia

Tres helicópteros israelíes fueron emboscados por la resistencia en el este del Líbano; se registraron intensos enfrentamientos en Nabi Chit y Serraaine durante más de una hora, las agresiones aéreas en Nabi Chit fueron catalogadas como parte de una operación de seguridad y posteriormente, los helicópteros realizaron un rastreo en la zona tras la emboscada. La entidad sionista aun no se ha pronunciado al respecto.