Fracasa intento de aterrizaje israelí en el este del Líbano al ser emboscada por la resistencia

Tres helicópteros israelíes fueron emboscados por la resistencia en el este del Líbano; se registraron intensos enfrentamientos en Nabi Chit y Serraaine durante más de una hora, las agresiones aéreas en Nabi Chit fueron catalogadas como parte de una operación de seguridad y posteriormente, los helicópteros realizaron un rastreo en la zona tras la emboscada. La entidad sionista aun no se ha pronunciado al respecto.

Asimismov #2 Asimismov
¿La entidad sionista?

¡Qué coño es la "entidad sionista"!
¿lsrael? ¿Ejército israelí?
salteado3 #1 salteado3
Aquí un vídeo que dicen que es de un helicóptero israelí siendo derribado...

t.me/CyberspecNews/101333
