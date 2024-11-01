El Comando Espacial de EEUU dice que Rusia opera armas anti-satélite co-orbitales [en]

Rusia despliega armas anti-satélite operativas, específicamente el sistema Nivelir —satélites capaces de liberar naves más pequeñas— cerca de estratégicos satélites espía estadounidenses. Los satélites Nivelir, lanzados a órbitas que permiten acercarse a los satélites estadounidenses, son vistos como una provocación y una amenaza potencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos.