edición general
4 meneos
15 clics
El Comando Espacial de EEUU dice que Rusia opera armas anti-satélite co-orbitales [en]

El Comando Espacial de EEUU dice que Rusia opera armas anti-satélite co-orbitales [en]

Rusia despliega armas anti-satélite operativas, específicamente el sistema Nivelir —satélites capaces de liberar naves más pequeñas— cerca de estratégicos satélites espía estadounidenses. Los satélites Nivelir, lanzados a órbitas que permiten acercarse a los satélites estadounidenses, son vistos como una provocación y una amenaza potencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

| etiquetas: comando espacial de estados unidos , rusia , imperialismo , belicismo
4 0 0 K 56 actualidad
9 comentarios
4 0 0 K 56 actualidad
fofito #1 fofito
"Los satélites Nivelir, lanzados a órbitas que permiten acercarse a los satélites estadounidenses, son vistos como una provocación y una amenaza potencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos"


Rodear de bases militares a Rusia y China no debe considerarse una amenaza para la seguridad nacional de ambos países
5 K 83
rogerius #2 rogerius *
#1 Y si lees el artículo los yanquis se dan mucho pisto ¡Qué malvados son los rusos que quieren compensar su invalidez armamentística! —o algo así. xD xD xD Y que Rusia y China les copian… Lo de siempre, solo el hombre blanco blanco es capaz de… :palm:
2 K 44
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#2 Si les copian...¿es por que EEUU tiene armas anti-satelites orbitales? {0x1f608}
1 K 33
rogerius #8 rogerius *
#5 Lo dicen en un sentido general, que les quieren copiar el sistema de supremacía bélica… cuando lo que se pretende es ser capaces de defenderse y por supuesto si es posible superar al enemigo —la dinámica de la guerra. Los satélites capaces de atacar siempre serán los chinos y los rusos. Los de USA son seres de luz.
0 K 20
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
Y starlink son cuentas de color. Como Perlas en el cielo. Sin uso militar posible.
3 K 56
rogerius #4 rogerius *
#3 Brilli brilli para que la noche resplandezca… disco music nights. xD
1 K 29
#6 tierramar *
Relacionado: www.meneame.net/story/guerra-espacial-ya-realidad-estan-librando-eeuu- La "guerra espacial" ya es una realidad y la están librando EEUU, Rusia y China con un arma particular: sus satélites. Nos han tenido varios días con la propaganda del Artemis, mientras China les da mil vueltas sin publicidad.
1 K 33
Don_Pixote #7 Don_Pixote
Así empezaba el call of duty
1 K 14
ElBeaver #9 ElBeaver
La militarización del espacio ya no es un secreto para nadie.
0 K 7

menéame