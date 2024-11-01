La "guerra espacial" ya es una realidad y la están librando EEUU, Rusia y China con un arma particular: sus satélites

La guerra en el espacio no es ciencia ficción. Los satélites pueden combatir entre ellos a 'empujones', con elementos químicos, con armas de energía o con radiofrecuencia. Otra forma de derribar un satélite es lanzando un misil desde un sistema terrestre.
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Hemos tenido al Artemisa todos los días en los medios, como progaganda yanqui, para hacernos creer que van por delante en la conquista del espacio, y nos lo presentaban como un proyecto pacifico, tecnologico,... pero PIES A TIERRA, EEUU invierte todo en guerra; y la conquista espacial tampoco es walt disney sino como en la tierra: guerra. La guerra espacial ya está interviniendo en la guerra de Irán
Mientras EEUU no para de hacer publicidad sobre sus aventuras espaciales, los demás países lo están haciendo sin publicidad
Hoy en día es la única forma viable de cargarse constelaciones, como Starlink, y también la más rápida.