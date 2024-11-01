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La "guerra espacial" ya es una realidad y la están librando EEUU, Rusia y China con un arma particular: sus satélites

La "guerra espacial" ya es una realidad y la están librando EEUU, Rusia y China con un arma particular: sus satélites

La guerra en el espacio no es ciencia ficción. Los satélites pueden combatir entre ellos a 'empujones', con elementos químicos, con armas de energía o con radiofrecuencia. Otra forma de derribar un satélite es lanzando un misil desde un sistema terrestre.

| etiquetas: espacio béiico , guerra entre satélites
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6 comentarios
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#1 tierramar *
Este articulo está centrado, como casi todo, en el punto de vista yanqui, pero aún así lo he colgado porque me parece pedagógico para entender la guerra entre satélites y ver un poco lo que está pasando en el espacio.
Hemos tenido al Artemisa todos los días en los medios, como progaganda yanqui, para hacernos creer que van por delante en la conquista del espacio, y nos lo presentaban como un proyecto pacifico, tecnologico,... pero PIES A TIERRA, EEUU invierte todo en guerra; y la conquista espacial tampoco es walt disney sino como en la tierra: guerra. La guerra espacial ya está interviniendo en la guerra de Irán
Mientras EEUU no para de hacer publicidad sobre sus aventuras espaciales, los demás países lo están haciendo sin publicidad
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balancin #3 balancin
#1 como casi todo :pagafantas:
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Gry #2 Gry *
Durante la Guerra Fría la mayoría de los escenarios para un conflicto nuclear entre la URSS y los EEUU empezaban fundiendo los satélites detonando un puñado de nukes en el espacio.

Hoy en día es la única forma viable de cargarse constelaciones, como Starlink, y también la más rápida.
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#5 tierramar
La guerra en cuanto a ocupación de espacio espacial, "territorio" en la tierra, está en marcha. Y la guerra de Irán parece que está sirviendo para poner a prueba y conocer las armas de los otros
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SeñorMarron #6 SeñorMarron
#5 La de Ucrania también, como en la Guerra Civil Española, la guerra nunca cambia :'(
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hackerman #4 hackerman
Por ahora no ha empezado esa guerra pero cuando empiece durará 3 días a los 3 días la chatarra espacial acabará con todo en órbita.
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menéame