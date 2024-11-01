edición general
Colonos israelíes incendian vehículos y tiendas en un nuevo ataque contra palestinos en Cisjordania

El Ejército de Israel investiga los hechos mientras la violencia de colonos se dispara desde la guerra de Gaza.

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
"El ejercito de Israel investiga..."

El chiste se cuenta solo.
johel #2 johel *
Investigan porque a alguien tienen que ponerle la medalla al merito SSionista.
