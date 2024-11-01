edición general
Colas e incremento de citas en los consulados en busca de los documentos necesarios para la regularización: "Trabajamos, pero no podemos cotizar"

Decenas de migrantes están acudiendo o pidiendo citas previas en los consulados ante la regularización extraordinaria que prepara el Gobierno, para la que se anticipa un impacto económico positivo.

#2 Horkid
El exceso de mano de obra, mentiene las condiciones pauperrimas de los sueldos y condiciones laborales actuales (por culpa de la reforma laboral de Rajoy del 2012) : los empresarios cuando les piden mejoras les responden: "tengo otros 10 esperando tu puesto"; por eso España junto a Italia son los países europeos con menor subida salarias. Y el aumento de la pobreza en personas trabajadoras
Forni #4 Forni *
#2 Normalmente acuden a lugares donde tienen referencias de amigos o familiares (que no digo que no los haya que se la jueguen), que sepan que existen comunidades, etc. Cada país, y ciudades concretas, tienen sus propias colonias.
asola33 #1 asola33
En Barcelona cogí un taxi con un paki simpático y comunicativo. Llevaba tiempo en bcn pero solo una semana en el taxi. Todo con GPS y ayuda del pasajero. No me atreví a preguntarle porqué venían aquí pudiendo ir a la Europa rica. ¿O es que allí no pueden?
chu #3 chu
#1 seguramente conozca gente aquí y/o prefiera España a otros países por las cuestiones personales que sean. Lo que tienen los inmigrantes es que son (somos) personas además de datos en un Excel.
Uge1966 #5 Uge1966
«"Trabajamos, pero no podemos cotizar

Eso es lo mismo que decir: los empresarios que nos contratan nos pagan en dinero negro, no cotizan a la seguridad social y no tenemos derecho a vacaciones pagadas, a baja por maternidad, a asistencia sanitaria, indemnización por despido o derecho a paro.

Ahora le preguntas a la derecha por qué no quieren regularizarlos.
