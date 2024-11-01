Colas e incremento de citas en los consulados en busca de los documentos necesarios para la regularización: "Trabajamos, pero no podemos cotizar"

Decenas de migrantes están acudiendo o pidiendo citas previas en los consulados ante la regularización extraordinaria que prepara el Gobierno, para la que se anticipa un impacto económico positivo.
Eso es lo mismo que decir: los empresarios que nos contratan nos pagan en dinero negro, no cotizan a la seguridad social y no tenemos derecho a vacaciones pagadas, a baja por maternidad, a asistencia sanitaria, indemnización por despido o derecho a paro.
Ahora le preguntas a la derecha por qué no quieren regularizarlos.