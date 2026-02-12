edición general
El COI readmite al atleta ucraniano expulsado, aunque no podrá competir en los Juegos Olímpicos de Invierno

La presidenta decide devolver la acreditación al ucraniano Vladyslav Heraskevych, que había sido descalificado por llevar un casco con imágenes de deportistas asesinados por Rusia.

