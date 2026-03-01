Cofradía del machismo

¿Por qué una cofradía fundada sobre las bases del machismo debe dejar de serlo? ¿Por qué la iglesia debe casar a homosexuales si su modelo de negocio es privilegiar la familia tradicional? ¿No es libre un club formado por neonazis de vetar la entrada a negros? ¿Qué sentido tendría el machismo, la homofobia o el racismo sin sus instituciones? El problema no lo tienen los machistas de Sagunto, sino las mujeres que quieren acercarse a ellos.