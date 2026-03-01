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Cofradía del machismo

Cofradía del machismo

¿Por qué una cofradía fundada sobre las bases del machismo debe dejar de serlo? ¿Por qué la iglesia debe casar a homosexuales si su modelo de negocio es privilegiar la familia tradicional? ¿No es libre un club formado por neonazis de vetar la entrada a negros? ¿Qué sentido tendría el machismo, la homofobia o el racismo sin sus instituciones? El problema no lo tienen los machistas de Sagunto, sino las mujeres que quieren acercarse a ellos.

| etiquetas: cofradía , machismo , iglesia , dinero público
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5 comentarios
12 3 1 K 155 actualidad
Raul_Lomi #2 Raul_Lomi *
Puedes tener un club machista homófobo y encubridor de pederastas, el problema es cuando además te beneficias de subvenciones que pago yo, usas la vía pública para dar paseos a tus muñecos etc
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makinavaja #1 makinavaja
Las mujeres en las cofradías suelen dedicarse a limpiar, arreglar los ropajes de la estatua de turno, y preparar las comilonas para los machos de la cofradía,y luego fregar los restos, of course..
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zhensydow #3 zhensydow
No son ejemplos comparables. Algunos simplemente son ilegales o deberían de serlo.
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g3_g3 #5 g3_g3
"El problema no lo tienen los machistas de Sagunto, sino las mujeres que quieren acercarse a ellos."
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FunFrock #4 FunFrock
Como esta escalando la cosa con esto... Parece q interesa q desviemos la mirada a esto.
Han votado, han decidido y yata.

Como las jornadas de desarrolladoras de videojuegos o las PodWoman.

Chico. Es lo q hay.
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menéame