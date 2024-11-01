¿Los coches electricos son solo para mujeres? | Jabiertzo  

En este vídeo hablamos del creciente protagonismo de las mujeres entre las marcas de coches eléctricos chinos. Un estudio reciente señala que el número de compradoras ha aumentado de manera llamativa, lo que explica que cada vez más compañías elijan como sus representantes a actrices y modelos, prácticamente al margen del modelo en cuestión. Vemos por qué se está dando esta transformación y qué relación tiene con los cambios sociales por los que está pasando China.