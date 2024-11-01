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¿Los coches electricos son solo para mujeres? | Jabiertzo

¿Los coches electricos son solo para mujeres? | Jabiertzo  

En este vídeo hablamos del creciente protagonismo de las mujeres entre las marcas de coches eléctricos chinos. Un estudio reciente señala que el número de compradoras ha aumentado de manera llamativa, lo que explica que cada vez más compañías elijan como sus representantes a actrices y modelos, prácticamente al margen del modelo en cuestión. Vemos por qué se está dando esta transformación y qué relación tiene con los cambios sociales por los que está pasando China.

| etiquetas: jabiertzo , china , coche electrico , feminismo
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4 comentarios
7 1 3 K 82 ocio
azathothruna #1 azathothruna
Adicional:
No se donde vi un articulo de la BBC, donde citaba que esto es un motivo de que los CEOs alemanes de automotrices desprecien el coche electrico.
Triste que no este ya el articulo.
No se si fue eliminado o el algoritmo lo esconde.
Si alguien lo encuentra, o articulos similares, lo agradeceria.
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#2 mcfgdbbn3
#1: Si no lo leíste hace mucho, inténtalo localizar en el historial de tu navegación. :-P
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#3 Pixmac
En parte puede ser por la funcionalidad de auto aparcamiento. Hace poco ví un vídeo de Xpeng sobre su autopark y casi todo eran mujeres. En otro caso puede ser por estética o por funcionalidades incorporadas, que los vídeos promocionales en China del MG 4 Urban están protagonizados por mujeres y mucho de lo publicitado tenía que ver con estética, ganchos para ropa, ver la pantalla del móvil en la pantalla del coche,... lo cual puede venir bien para ganar más dinero con el coche sin necesitar de ofrecer grandes prestaciones o tecnología muy avanzada.
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#4 Robe7064
#3 (Sin ver el video) ¿No será por el gran número de mujeres solteras con más poder adquisitivo que los varones de su edad?
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menéame