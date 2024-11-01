edición general
8 meneos
39 clics
Coches eléctricos con matrícula europea, multados por acceder a la ZBE de Palma de Mallorca

Coches eléctricos con matrícula europea, multados por acceder a la ZBE de Palma de Mallorca

Turistas alemanes denuncian en redes sociales recibir multas por entrar con sus coches eléctricos en la ZBE de Palma de Mallorca.

| etiquetas: palma de mallorca , zbe , multas
7 1 0 K 80 actualidad
5 comentarios
7 1 0 K 80 actualidad
reithor #1 reithor
This is the way
0 K 11
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
es bien, y es lo que hay teuton...a llorar a bavaria
0 K 8
Ultron #3 Ultron
Pues me parece bien, las ZBE no son solo para parar la contaminación, también para descongestionar el tráfico.

No debería poder entrar ningún vehículo (ni cero emisiones ni nada) que no este matriculado en la misma provincia.
0 K 8
Mildranx #5 Mildranx
#3 pues no, eso va en contra de las normativas europeas, y las matriculas hace eones q no son provinciales. En todo caso se puede limitar de manera municipal.
0 K 10
BenitoCameIa #2 BenitoCameIa
Para recibir atención médica en otra comunidad o pais, o que te atiendan para cualquier gestión es un calvario de darse cabezazos contra la pared, pero para cobrar multas parece que el sistema si está unificado y va fino fino...
0 K 6

menéame