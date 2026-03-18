El coche eléctrico ya ahorra 2,3 millones de barriles de petróleo al día en todo el mundo

El aumento de las ventas de coches eléctricos ya está teniendo un impacto notable en el consumo de petróleo. Un cambio que también tiene impacto económico que se pone más de relieve que nunca con las turbulencias geopolíticas que aumentan el interés por la tecnología.
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Por supuesto que es internet y no es nada oficial ni serio, pero para que tanta publicidad? a quien intentan convencer? A quien le interesa?
La gente normal no va a caer en el anzuelo y seguira comprando vehiculos baratos de reparar y mantener.
Ahora en serio... no solo es el petróleo, son las personas que no morirán por algún cáncer de pulmon u otra enfermedad relacionada con los gases cancerígenos que van dejando por donde pasan. 10.000 muertos al año solo en España. Casi 3 veces más que en accidentes de tráfico.