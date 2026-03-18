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El coche eléctrico ya ahorra 2,3 millones de barriles de petróleo al día en todo el mundo

El coche eléctrico ya ahorra 2,3 millones de barriles de petróleo al día en todo el mundo

El aumento de las ventas de coches eléctricos ya está teniendo un impacto notable en el consumo de petróleo. Un cambio que también tiene impacto económico que se pone más de relieve que nunca con las turbulencias geopolíticas que aumentan el interés por la tecnología.

| etiquetas: eléctrico , coche , petroleo , barriles , fósiles
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9 comentarios
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VladTapas #2 VladTapas
Y lo que nos reíamos de los dueños de Teslas, ¿eh?
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#1 RaulUrdaci
Una buena noticia.
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powernergia #3 powernergia
El problema es que desde que el coche electrico ha empezado a ser relevante, el mundo consume 10 millones de barriles de petróleo mas cada dia.
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salteado3 #6 salteado3
#3 Hubieran sido 12,3 millones más si no llega a ser por los coches eléctricos. Quédate con que hay mucho coche a combustión por sustituir, esto va a ir a mejor.
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#7 capitan.meneito
#3 hubieran sido 12.3
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powernergia #9 powernergia
#7 #3 No estáis contando el consumo extra de energía, incluyendo petróleo de implementar el nuevo parque de vehículos eléctricos. (Nuevas fábricas, mas distribución y producción eléctrica, infraestructuras de carga...)
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kastanedowski #8 kastanedowski
Como manipular la opinion publica con datos " seleccionados"...

Por supuesto que es internet y no es nada oficial ni serio, pero para que tanta publicidad? a quien intentan convencer? A quien le interesa?

La gente normal no va a caer en el anzuelo y seguira comprando vehiculos baratos de reparar y mantener.
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salteado3 #5 salteado3
Pero no hace brum brum ni transmite sensaciones... :troll:

Ahora en serio... no solo es el petróleo, son las personas que no morirán por algún cáncer de pulmon u otra enfermedad relacionada con los gases cancerígenos que van dejando por donde pasan. 10.000 muertos al año solo en España. Casi 3 veces más que en accidentes de tráfico.
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alesay #4 alesay
Como europeos debemos perseguir a toda costa la independencia energética... ¡y la del tio Sam!
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menéame