edición general
26 meneos
33 clics
Cobrar 55 euros por una cita previa: la estafa que se aprovecha de la vulnerabilidad de los inmigrantes en pleno proceso de regularización

Cobrar 55 euros por una cita previa: la estafa que se aprovecha de la vulnerabilidad de los inmigrantes en pleno proceso de regularización

"Compro cita previa regularización". Basta con teclear estas palabras en un navegador para llegar a un grupo de Facebook en el que se venden habitualmente citas previas en oficinas de extranjería. Allí se encuentra sin dificultad un enlace con el que se puede iniciar una conversación por WhatsApp. En menos de dos minutos, ya tienes una persona (o una mensajeria automatizada con IA) que te vende cita previa para hacer los trámites de regularización en España al que pueden acogerse cientos de miles de personas hasta el 30 de junio.

| etiquetas: inmigracion , vulnerables , negocio , sociedad
21 5 0 K 217 actualidad
11 comentarios
21 5 0 K 217 actualidad
Comentarios destacados:    
Nitanmal #3 Nitanmal
Con la DGT pasa lo mismo pero son las gestorías quienes acaparan todas las citas
7 K 109
#4 Edwin.r
#3 con la itv en Valencia pasó lo mismo cuando la hicieron pública. Colapsó y al final los talleres tenían todas las citas y ellos te la "pasaban". Ahora ha mejorado pero poco.
0 K 8
#8 Edwin.r
#7 yo hasta finales de año no me toca el coche y la moto la llevé a Murcia. Cuando eran privadas funcionaba mucho mejor.
0 K 8
yopasabaporaqui #10 yopasabaporaqui
#8 En vez de dos meses de espera, era 1 o cómo?
0 K 12
#11 Edwin.r
#10 antes de que cambiasen y lo hiciesen público yo iba sin cita y te metían
0 K 8
Connect #9 Connect
#3 Para dar de baja dos vehículos, imposible con las jodidas citas previas. Fui al gestor y me lo hizo al momento. 60 euros me costó. Me parece de una caradura increíble.
Aun así, bien pagados. Si hubiera sabido antes lo que costaba por gestor, ni lo hubiera intentado yo. Perder toda una mañana y arriesgar a que encima falte algún papel, bien valen esos 60 euros.
0 K 15
#1 Banshee2x
Los primeros que hacen esto son los mismos inmigrantes, para esto y para cualquier tramite con la administración, sería extremadamente fácil solucionarlo pero parece que no quieren.
3 K 43
pepel #5 pepel
Esto es como la corrupción política; tan mal obra el que vende la cita previa, como el que la compra. No podemos quejarnos.
0 K 17
Feindesland #2 Feindesland
Que empìecen a adaptarse al país...

:-D
0 K 16
Dene #6 Dene
Hay que empezar a meter 10 años en la carcel a la gentuza que hace esto .. así, de entrada, 10 años y luego ya si eso, revisar el caso en el juzgado.
Hay que ser un HDP muy HDP para joder así a gente que ya está bastante jodida
0 K 12

menéame