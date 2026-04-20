Cobrar 55 euros por una cita previa: la estafa que se aprovecha de la vulnerabilidad de los inmigrantes en pleno proceso de regularización

"Compro cita previa regularización". Basta con teclear estas palabras en un navegador para llegar a un grupo de Facebook en el que se venden habitualmente citas previas en oficinas de extranjería. Allí se encuentra sin dificultad un enlace con el que se puede iniciar una conversación por WhatsApp. En menos de dos minutos, ya tienes una persona (o una mensajeria automatizada con IA) que te vende cita previa para hacer los trámites de regularización en España al que pueden acogerse cientos de miles de personas hasta el 30 de junio.
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De este mes. Mejora dices?
Aun así, bien pagados. Si hubiera sabido antes lo que costaba por gestor, ni lo hubiera intentado yo. Perder toda una mañana y arriesgar a que encima falte algún papel, bien valen esos 60 euros.
Hay que ser un HDP muy HDP para joder así a gente que ya está bastante jodida