edición general
9 meneos
12 clics
La CNMC renuncia a elaborar el informe que prometió sobre el apagón eléctrico

La CNMC renuncia a elaborar el informe que prometió sobre el apagón eléctrico

El 13 de mayo, la presidenta de la CNMC prometió, en su comparecencia en el Congreso, que se elaboraría “un informe con las conclusiones, recomendaciones, resultados y propuestas que considere oportunas, una vez que se examinen los hechos que llevaron al apagón”. Añadió que el informe podría no limitarse al ámbito eléctrico, ya que se vieron afectados otros servicios. Pero finalmente se limitará a incoar, en su caso, expedientes sancionadores y hará en el futuro un dictamen de recomendaciones, pero no sobre responsabilidades. (Modo Lectura).

| etiquetas: cnmc , apagón , informe , renuncia
7 2 0 K 105 actualidad
5 comentarios
7 2 0 K 105 actualidad
#1 Pitchford
Prefieren no aclarar enredar más el tema...
1 K 36
g3_g3 #5 g3_g3
Oye al menos torearon el temporal. Hay que esperar al informe de los expertos. xD

Pobres víctimas de Adamuz!!! :'( :palm:
1 K 31
Ludovicio #2 Ludovicio
No habrán podido crear un informe que culpe a quienes a ellos les gustaría.
0 K 12
perrico #3 perrico
Es que gran parte de la culpa es de la CNMC porque se había probado durante dos años la idoneidad de las renovables para hacer control de tensión y la CNMC no terminaba de dar el visto bueno.
Finalmente se las habilitó por decreto de forma temporal y como lo han controlado sin problema desde entonces ya se ya quedado definitivamente.
0 K 10
taSanás #4 taSanás
Cobran igual verdad? Pues nah, a subirles un 11% el sueldo, bien merecido
0 K 7

menéame