La CNMC renuncia a elaborar el informe que prometió sobre el apagón eléctrico

El 13 de mayo, la presidenta de la CNMC prometió, en su comparecencia en el Congreso, que se elaboraría “un informe con las conclusiones, recomendaciones, resultados y propuestas que considere oportunas, una vez que se examinen los hechos que llevaron al apagón”. Añadió que el informe podría no limitarse al ámbito eléctrico, ya que se vieron afectados otros servicios. Pero finalmente se limitará a incoar, en su caso, expedientes sancionadores y hará en el futuro un dictamen de recomendaciones, pero no sobre responsabilidades. (Modo Lectura).