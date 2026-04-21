La CNMC deja al Gobierno la "patata caliente" de la multa a Red Eléctrica por el gran apagón

El supervisor deja en manos del Ejecutivo la resolución del expediente sancionador contra la empresa que preside la exministra socialista Beatriz Corredor, el resto los resolverá la propia Comisión. La CNMC ha incoado veinte expedientes sancionadores por el cero eléctrico del 28 de abril. Todos ellos, por infracciones «graves» sin riesgo para el suministro, salvo el de Red Eléctrica por varias faltas calificada como «muy graves» de sus responsabilidades esenciales, en particular, las relativas a garantizar la seguridad de suministro.
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El mencionado de Red Eléctrica de España.
Varios a Iberdrola
Varios a Endesa
Uno a Repsol
Uno a Asociación Nuclear Asco-Vandellós II
Uno a Ciclo Combinado Bahía de Vizcaya
Y ya está. Puedes consultar todo aquí: www.cnmc.es/listado/expedientes_energia_sancionadoras_en_tramitacion/b
No hay más que lo que se ve. El motivo por el cual se han incoado los expedientes. Los detalles no son públicos hasta terminar el expediente, porque no son resoluciones, solo que se inicia el proceso. Ahora las partes deberán hacer sus alegaciones y al final se resolverá.
Y también en esta de Público
www.meneame.net/m/actualidad/cnmc-abre-expedientes-sancionadores-red-e
Puede seguir robando sin problemas, total ¿apagón, hubo apagón?