La CNMC deja al Gobierno la "patata caliente" de la multa a Red Eléctrica por el gran apagón

El supervisor deja en manos del Ejecutivo la resolución del expediente sancionador contra la empresa que preside la exministra socialista Beatriz Corredor, el resto los resolverá la propia Comisión. La CNMC ha incoado veinte expedientes sancionadores por el cero eléctrico del 28 de abril. Todos ellos, por infracciones «graves» sin riesgo para el suministro, salvo el de Red Eléctrica por varias faltas calificada como «muy graves» de sus responsabilidades esenciales, en particular, las relativas a garantizar la seguridad de suministro.