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La CNMC abre expedientes sancionadores a Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol en la investigación del apagón

La CNMC abre expedientes sancionadores a Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol en la investigación del apagón

La comisión ha publicado el listado en su página web, en el apartado de expedientes sancionadores en tramitación, en el que figuran tanto Red Eléctrica como empresas como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol. En el expediente de Red Eléctrica, la información disponible en la página de la CNMC apunta que estudia posibles "infracciones muy graves" por incumplimiento como operador del sistema eléctrico del artículo 64.25 de la ley del sector eléctrico, analiza un incumplimiento de cuatro de sus funciones recogidas en dicha ley.

| etiquetas: cnmc , ree , red eléctrica , iberdrola , endesa , naturgy , repsol
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4 comentarios
6 2 0 K 101 actualidad
#4 VFR
Pues al final tendrán razón quienes culparon principalmente a Red eléctrica y por derivación al gobierno
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#1 harverto
¿A que no sabéis quién pagará al final la multa?
0 K 10
josde #3 josde
#1 Los de siempre.
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menéame