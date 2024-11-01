edición general
"El cloro a precio de champán francés y el cemento al del caviar": el Supremo condena a un exconcejal del PP en Jaén por el caso Matinsreg

Ratificada la sentencia que en su día interpuso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. De esta manera, el TS confirma las condenas al que fuera concejal en el Ayuntamiento de Jaén por el PP, Manuel del Moral, y a tres personas vinculadas a la empresa Matinsreg, la cual estuvo encargada del mantenimiento de las fuentes de la ciudad. Esta compañía, que fue parte de la trama corrupta, presentó facturas que generaron gastos millonarios en las arcas públicas de este Consistorio Municipal.

josde #3 josde
Son del PP nada nuevo, circulen, aquí no pasa nada.
#2 Marisadoro *
.. presentó facturas que generaron gastos millonarios en las arcas públicas

No tenía noticia, parece corrupción "premium", igual es por ello.
JuanCarVen #1 JuanCarVen
Todo votante del PP en el fondo desea poder robarnos a manos llenas al resto y además tomarnos por tontos.
Kantinero #4 Kantinero
¿Y la pasta ??????

¡Que devuelva la puta pasta !!!!!!
