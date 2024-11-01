"El cloro a precio de champán francés y el cemento al del caviar": el Supremo condena a un exconcejal del PP en Jaén por el caso Matinsreg

Ratificada la sentencia que en su día interpuso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. De esta manera, el TS confirma las condenas al que fuera concejal en el Ayuntamiento de Jaén por el PP, Manuel del Moral, y a tres personas vinculadas a la empresa Matinsreg, la cual estuvo encargada del mantenimiento de las fuentes de la ciudad. Esta compañía, que fue parte de la trama corrupta, presentó facturas que generaron gastos millonarios en las arcas públicas de este Consistorio Municipal.