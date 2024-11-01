Clavijo recurrió a la inteligencia artificial para defender ante la ministra de Sanidad que las ratas nadan

El presidente del Gobierno de Canarias recurrió a la inteligencia artificial para argumentar ante la ministra de Sanidad que las ratas nadan y que, por lo tanto, una permanencia prolongada del Hondius en el puerto de Granadilla podría ser peligrosa para la población de Tenerife. “Sí, las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua durante largos periodos, incluso hasta tres días seguidos”, se puede leer en el texto extraído de la inteligencia artificial que Fernando Clavijo envió a Mónica García a las 17.13 de este sábado.