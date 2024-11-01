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Clavijo recurrió a la inteligencia artificial para defender ante la ministra de Sanidad que las ratas nadan

El presidente del Gobierno de Canarias recurrió a la inteligencia artificial para argumentar ante la ministra de Sanidad que las ratas nadan y que, por lo tanto, una permanencia prolongada del Hondius en el puerto de Granadilla podría ser peligrosa para la población de Tenerife. “Sí, las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua durante largos periodos, incluso hasta tres días seguidos”, se puede leer en el texto extraído de la inteligencia artificial que Fernando Clavijo envió a Mónica García a las 17.13 de este sábado.

| etiquetas: clavijo , hantavirus , ratas , chatgpt
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3 comentarios
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fofito #1 fofito
Incluso hay ratas que se sientan en sillones y se niegan a abandonarlos...
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txirrindulari #2 txirrindulari
¿Cuantos asesores y cuanto les paga el equipo del señor Clavijo?. ¿Habra usado premium o gratuito?
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#3 jjofer
¡Pues se envían gatos buceadores y ya está!
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menéame