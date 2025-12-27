edición general
Las claves de la nueva jornada partida en Madrid que va a cambiar la rutina familiar y laboral de miles de familias

La jornada escolar vuelve a sacudir la vida cotidiana de miles de hogares madrileños. La Comunidad de Madrid ha aprobado un cambio que promete mejorar la conciliación y el rendimiento académico, pero que también reabre un debate profundo sobre horarios, cuidados y trabajo. Estas son las claves de una medida que va a alterar rutinas familiares y laborales mucho más allá de las aulas. La jornada escolar vuelve a colocarse en el centro del debate educativo en Madrid. ¿Mejorará realmente el rendimiento de los alumnos? ¿Ayudará a conciliar o complic

Antipalancas21
La Comunidad de Madrid ha aprobado un decreto que cambia las reglas del juego en los colegios públicos y que ya está generando reacciones encontradas.
EISev
Había ya bastantes concertados con jornada partida, de hecho es uno de los motivos por los que algunos padres los llevan a concertado, por buscar conciliación sin reducirse uno de los dos la jornada laboral ni tener que contratar a alguien para recogerles.
EvilPreacher
El principal papel de la enseñanza primaria en nuestra sociedad es dejar tiempo a los padres para trabajar más horas. Ahora los niños podrán sufrir todo el día en el colegio, comer en el horrible comedor, en invierno llegar de noche y salir de noche, pero la explotación de la mano de obra habrá ganado y es lo que importa.
ChatGPT
A ver, hay que ser coherente. Si trabajas 8 horas más desplazamientos, es imposible una organización racional si los niños hacen menos de esas 8 horas en el colegio.

O se adaptan horarios de colegio,’o se reduce la jornada laboral… las dos
Cosas desacopladas son imposibles de manejar.
Nihil_1337
Padefolandia vuelve a salirse con la suya xD
Antipalancas21
#2 Menuda putada para algunas familias, para otra sera bueno pero las menos.
solrac79
#3 Y eso? Si le viene bien s las familias y mal a los profesores, habrá más gente a favor que en contra. Sea o no justo o mejor o peor.
