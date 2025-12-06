Las claves del fenómeno de un cura de Algete, que atrae a multitudes a su parroquia

La peregrinación se produce los primeros lunes de cada mes y la meca, en esta ocasión, es la parroquia de Santo Domingo de la Calzada en la localidad madrileña de Algete. A esta cita acuden más de 800 personas procedentes de todos los barrios de Madrid e incluso de otras provincias de España, como Toledo, Valladolid, Valencia, Bilbao o Santander, mientras más de 1.500 fieles se conectan online para ver la ceremonia. Al filo de las 20.00 horas, en esta iglesia ya no cabe un alfiler y es imposible encontrar un sitio libre