La Clave Nº 328: "Anarquistas"  

Programa emitido en TVE el 8 de junio de 1984 (vídeo completo y con mejor calidad audiovisual). Debate sobre el anarquismo. Participan entre otros, Fernando Montero (CNT/AIT), Gervasio Cordero (Marxista), Federica Montseny (exministra de la República) y Heleño Saña (escritor). Ilustrado con la película "Joe Hill" (1971), dirigida por Bo Widemberg.
Quienes?
No hay más preguntas, señoría.
Pero no verás a ninguno de esos en tv, radios ni periódicos. Bueno, alguno puede escribir alguna vez una columna en un periódico local.
Es más, los podrás encontrar en youtube, pero vilmente acallados por el algoritmo.
Nos queda, a quienes hemos tenido la suerte, haberlo conocido y disfrutado.
Si, son Ayuso y Abascal.
