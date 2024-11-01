edición general
La Clave Nº 328: "Anarquistas"

La Clave Nº 328: "Anarquistas"  

Programa emitido en TVE el 8 de junio de 1984 (vídeo completo y con mejor calidad audiovisual). Debate sobre el anarquismo. Participan entre otros, Fernando Montero (CNT/AIT), Gervasio Cordero (Marxista), Federica Montseny (exministra de la República) y Heleño Saña (escritor). Ilustrado con la película "Joe Hill" (1971), dirigida por Bo Widemberg.

Sawyer76 #2 Sawyer76
Que maravilla ver a personas debatiendo con respeto, con educación y con nivel cultural. Incluida una ministra de la República nada menos; pura historia. Y que lástima que ya no se puedan ver este tipo de debates. Sin duda en algunas cosas hemos retrocedido.
Uda #1 Uda
Podrían hacerlo hoy?
Quienes?
No hay más preguntas, señoría.
#3 tropezon *
#1 Vamos a ver, gente con sesera hay. Y que son respetuosos y que saben debatir.

Pero no verás a ninguno de esos en tv, radios ni periódicos. Bueno, alguno puede escribir alguna vez una columna en un periódico local.

Es más, los podrás encontrar en youtube, pero vilmente acallados por el algoritmo.
Uda #5 Uda *
#3 asi es...tristemente.
Nos queda, a quienes hemos tenido la suerte, haberlo conocido y disfrutado.
Estoeslaostia #6 Estoeslaostia
#1 la Rata Txepuda lo hizo en Fort Apache. Persones con ideologías y opiniones diferentes en un entorno tranquilo y educado.
flyingclown #11 flyingclown
#6 Hay video.
Si, son Ayuso y Abascal.
www.youtube.com/watch?v=pJG1sbPKUCE
#9 Pájaroloco
#1 La Transición, hoy tan denodada, hizo posible que con posiciones políticas tan opuestas se pudiera hablar sin la brutal agresividad que hoy se respira.
#10 Sacapuntas
#9 No es denostada por aquello, sino por esto.
#8 Leon_Bocanegra
Por si alguien quiere ver la película que acompaña al debate

youtu.be/lWasplno848?si=mb6TEyffdhPXp9W-
#4 guillersk
Hay la clave, hay meneo
#7 drstrangelove
En otro programa de la clave trajeron a un Premio Nobel de Física y a un obispo de alta alcurnia y se pusieron a discutir sobre el origen de la vida...menuda televisión había antes, hoy en día sería impensable.
