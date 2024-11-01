La Clave Nº 328: "Anarquistas"  

Programa emitido en TVE el 8 de junio de 1984 (vídeo completo y con mejor calidad audiovisual). Debate sobre el anarquismo. Participan entre otros, Fernando Montero (CNT/AIT), Gervasio Cordero (Marxista), Federica Montseny (exministra de la República) y Heleño Saña (escritor). Ilustrado con la película "Joe Hill" (1971), dirigida por Bo Widemberg.