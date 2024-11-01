Clásicos que apestan: libros importantísimos que hoy pueden ser un suplicio  

Hay una idea muy extendida en torno a los clásicos: si no te gustan, si te aburren o si te cuestan, el problema eres tú. Y no. No es así. En este vídeo hablamos sin complejos de algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta: hay clásicos importantísimos que, como experiencia lectora actual, pueden ser auténticos suplicios si te acercas a ellos sin cuidado. Y eso no te convierte en peor lector. A lo largo del vídeo desmontamos el mito del clásico intocable, explicamos por qué estas dificultades no son algo moderno —la historia está...