Clásicos que apestan: libros importantísimos que hoy pueden ser un suplicio  

Hay una idea muy extendida en torno a los clásicos: si no te gustan, si te aburren o si te cuestan, el problema eres tú. Y no. No es así. En este vídeo hablamos sin complejos de algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta: hay clásicos importantísimos que, como experiencia lectora actual, pueden ser auténticos suplicios si te acercas a ellos sin cuidado. Y eso no te convierte en peor lector. A lo largo del vídeo desmontamos el mito del clásico intocable, explicamos por qué estas dificultades no son algo moderno —la historia está...
El Quijote, Crimen y castigo, Rayuela, maravillosas novelas.
#6 Ese no, el Ulises sí que me pareció intragable.
Si más gente leyese el Quijote no se dejarian engañar de la manera en que lo hacen. Todo el libro es una enseñanza constante de que para triunfar en la vida tienes que ser más astuto que los demás. El cura y el barbero engañan a Don Quijote y a Sancho, Don Quijote engaña a Sancho, Sancho engaña a Don Quijote, los galeotes engañan a los dos, el narrador (de los muchos que… » ver todo el comentario