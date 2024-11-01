edición general
Clásicos que apestan: libros importantísimos que hoy pueden ser un suplicio

Hay una idea muy extendida en torno a los clásicos: si no te gustan, si te aburren o si te cuestan, el problema eres tú. Y no. No es así. En este vídeo hablamos sin complejos de algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta: hay clásicos importantísimos que, como experiencia lectora actual, pueden ser auténticos suplicios si te acercas a ellos sin cuidado. Y eso no te convierte en peor lector. A lo largo del vídeo desmontamos el mito del clásico intocable, explicamos por qué estas dificultades no son algo moderno —la historia está...

#6 casicasi
Ulises de Joyce es un coñazo.

El Quijote, Crimen y castigo, Rayuela, maravillosas novelas.
3
#8 cajadecartonmojada *
#1 #5 Pues precisamente esos tres me parecieron bastante entretenidos :-P

#6 Ese no, el Ulises sí que me pareció intragable.
1
Arcangeldemadera #12 Arcangeldemadera
#8 a mi todo lo que rodea a la Iliada y la odisea me encanta. Creo que no ha. Libro o historia épica que no haya manado de esos libros. Sus hazañas e historias son increíbles. Pero luego intentas leer el libro y dices wow.... Necesitas ser un jodido catedrático de la lengua para no decir "que tostón"
1
Imag0 #4 Imag0
Crimen y castigo. El crimen es regalar este libro, el castigo es tener que leerlo.
1
Barney_77 #10 Barney_77
#9 Puto infierno...
0
Uda #2 Uda
Rayuela.
0
txillo #1 txillo
El quijote.
0
Barney_77 #5 Barney_77
#1 La Ilíada, Moby dick...
0
Arcangeldemadera #9 Arcangeldemadera
#5 intente leer la Iliada. Dios mío, casi mejor me leo el derecho romano.....
0
josete15 #14 josete15
#5 Moby Dick lo leí con 15 ó 16 años y no tengo mal recuerdo de él.
0
#16 jacinto9999
#14 Serìas el rarito del grupo, los demás vieron la película y ya está.
0
Supercinexin #7 Supercinexin
#1 El Quijote mola. Yo me lo leí, casi entero, en la escuela en 8° de EGB y tengo buen recuerdo.
2
Torrezzno #11 Torrezzno *
#1 No lo has leido en tu vida hulio. No hay quien no se parta el ojete con la escena de la venta y el balsamo de Fierabras.

Si más gente leyese el Quijote no se dejarian engañar de la manera en que lo hacen. Todo el libro es una enseñanza constante de que para triunfar en la vida tienes que ser más astuto que los demás. El cura y el barbero engañan a Don Quijote y a Sancho, Don Quijote engaña a Sancho, Sancho engaña a Don Quijote, los galeotes engañan a los dos, el narrador (de los muchos que…   » ver todo el comentario
1
#15 jacinto9999
#1 La pelìcula o el cómic?
0
antesdarle #3 antesdarle *
Depende de lo que cada uno espere encontrar. Pero Don Quijote es una delicia. Es la mayor obra literaria de la historia de la humanidad. Don Quijote y Sancho son arquetipos humanos reconocibles en cualquier cultura y época. Lo cambió todo.
0
mensisan #13 mensisan
Por primera vez estoy de acuerdo con el 98% de los comentado. Qué delicia.
0

